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〈焦點股〉鼎元出關首日猛如虎 攻上漲停板創波段高點

鉅亨網記者吳承諦 台北

LED 廠鼎元 (2426-TW) 今 (22) 日處置期屆滿正式解禁出關，受惠於公司已切入 Micro LED CPO 供應鏈，吸引買盤進入股價點火，早盤迅速攻上漲停價 83.2 元，成交量較前一日放大逾五倍，已經連續 4 個交易日上漲、累計漲幅達 22.29%。

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〈焦點股〉鼎元出關首日猛如虎 攻上漲停板創波段高點。(圖：shutterstock)

鼎元 (2426-TW) 轉型人工智慧光互連的成效已提前顯現，第一季財報正式由黑翻紅，單季每股純益繳出 0.06 元，成功終結連續五個季度的虧損。受惠於高毛利的光通訊產品出貨拉升，單季毛利率大幅飆上 19.63%，相較於前一季近乎呈現翻倍成長。


友達 (2409-TW) 近年積極整合集團資源，攜手富采 (3714-TW) 與鼎元 (2426-TW) 共同搶攻共同封裝光學領域，並在創新技術展中合作展示微型發光二極體共同封裝光學技術，鎖定資料中心短距離高速傳輸商機。在分工架構上由富采 (3714-TW) 負責光源發射端，鼎元 (2426-TW) 負責接收端，母公司則專注於模組整合與封裝


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