〈焦點股〉鼎元出關首日猛如虎 攻上漲停板創波段高點

LED 廠鼎元 (2426-TW) 今 (22) 日處置期屆滿正式解禁出關，受惠於公司已切入 Micro LED CPO 供應鏈，吸引買盤進入股價點火，早盤迅速攻上漲停價 83.2 元，成交量較前一日放大逾五倍，已經連續 4 個交易日上漲、累計漲幅達 22.29%。