盤前財經大事搶先讀2019年4月10日

鉅亨網新聞中心 2019年4月10號8點3分

今日操盤前瞻

法說會：統一、精誠、泰碩、力旺、桓達、旭隼、逸達、鈺太科技、金可 - KY

上市公司去年稅前盈餘 2.54 兆元 年衰 2.36% 6 年來首見衰退

金管會昨 (9) 日公布上櫃公司去年度財報申報情形，去年度整體上市公司稅前盈餘 2.54 兆元，年衰 2.36%，是 2012 年、6 年以來首見獲利衰退。閱讀全文...

中央地方達成共識 華南金、銀董座延後至 26 日就任

行政院日前核定高雄銀行董事長張雲鵬接任華南金、銀董事長，但因事先未知會高雄市政府，一度衍生高市府不肯放人的小插曲，但最後張雲鵬點頭同意等慶富案報告結束後再辭任高銀董座，財政部也決定從善如流，同意讓張雲鵬延後到 26 日就任華南金、銀董事長。閱讀全文...

這四家公司去年財報難產恐下市 蘋果西打也在列

金管會昨 (9) 日公布上櫃公司去年度財報申報情形，其中，華電 (1603-TW)、清惠 (5259-TW)、長天 (3431-TW) 等三家未如期出具財報，連同生產蘋果西打的老牌飲料大廠大飲 (1213-TW) 也因會計師出具無法表示意見財報，被要求重編，這四家公司若無法如期提出或補正財報，恐面臨下市櫃命運。閱讀全文..

美股財報季本週揭幕 法人：鎖定科技股庫存進度與財報

美股財報季本週揭幕，市場預估，受到景氣疲弱影響，今年第 1 季企業獲利恐不如預期，可能較去年同期減少 4.2%，恐拖累美股走勢，但投信認為，美股走勢主要仍緊盯科技股變化，其中又以企業庫存消化進度為財報季觀察重點。閱讀全文...

川普於推特放話 要對 110 億美元歐盟產品加稅

美國總統川普今 (9) 日於推特發文，稱世界貿易組織 (WTO) 發現，歐盟對空中巴士的補貼，傷害了美國貿易，因此他將對價值達 110 億美元的歐盟進口商品，加徵關稅。閱讀全文...