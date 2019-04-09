新興市場貨幣猶如金絲雀 閃現預警信號

對於從股票到信用債的風險資產而言，今年迄今光景一直不錯，新興市場資產也加入了這場派對。不過，最近它們的貨幣除外。

圍繞新興市場貨幣錯失漲勢的辯論範圍不斷擴大，其中一個觀察是：一些基金經理指出這類貨幣對全球經濟放緩風險的更加敏感。自 1 月底以來這些匯率基本上橫盤整理的事實表明，即使全球股市在第一季度飆升的基礎上繼續走強，但是擔憂之情仍揮之不去。

相反，開發中國家匯率的任何回升，都可能是全球風險偏好真正重返看漲模式的好跡象。

「我看到新興市場貨幣面臨兩個挑戰，」摩根資產管理駐倫敦的新興市場債務負責人 Pierre-Yves Bareau 表示。「首先，美元仍然相當強勁。其次，市場需要看到更多的成長觸底，才會買入 2018 年的成長落後者，比如新興市場。」

白：MSCI 世界指數 橘：MSCI 新興市場貨幣指數 藍：MSCI 新興市場指數 圖片來源：Bloomberg

以下是對發展中經濟體貨幣錯失漲勢的各種觀點：

成長問題

雖然債券和股票能夠從央行重心轉離政策正常化而獲得鼓舞，但對於外匯市場而言，需要看到成長加速的證據才會出現反應。 這正是法國巴黎資產管理駐倫敦新興市場固定收益業務主管 Bryan Carter 的想法。

畢竟，聯儲會轉變立場的主要原因是經濟數據低迷以及「成長衝擊」的風險增加，Carter 表示。「在歐洲和新興市場的數據令人信服地表現出好轉，並且投資者將其成長預期重新調高之前，我們不會看到外匯市場有優異表現。」

花旗環球金融駐紐約的新興市場固定收益策略主管 Dirk Willer 特別將矛頭指向歐元區，稱弱勢歐元拖累了很多其他貨幣兌美元匯率的走勢。這反過來又部分源於中國的放緩，該地區對中國的依賴程度正在增加。

隨著中國採購經理人指數好轉，「我們或許可以期待歐元區數據出現轉機。圍繞歐元的悲觀情緒可能開始消退，消除新興市場貨幣的一個逆風因素，」他說道。