【野村投信】野村投信：低利環境加持，第二季投資錢景看好

今年第一季全球市場在貿易戰可望達成協議及主要央行態度轉向鴿派帶動下走高，雖然近期因美債殖利率倒掛、市場擔憂經濟衰退而轉趨震盪，但單季表現仍相當亮眼，第二季漲勢能否延續？野村投信表示，總體經濟可望保持溫和復甦基調，隨著更趨寬鬆的貨幣政策提供經濟支撐並提振市場信心，第二季仍有利風險性資產，資產組合建議加碼股市，看好具價值面優勢的新興市場，特別是新興亞股，債券則以高收益債與新興市場債最具投資潛力。

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 表示，過去影響市場極深的中美貿易戰可望達成協議，有利全球景氣動能，並帶動全球經濟政策不確定性指數 (Global economic policy uncertainty index) 自高峰明顯滑落；而在通膨方面，花旗通膨驚奇指數 (Citi inflation surprise index) 則跌至近兩年來低檔(資料來源：野村投信；2019/03)，顯示目前並無通膨壓力，這兩個因素造成美國 10 年期公債殖利率節節走低，市場追求收益的結果使得債市利差收縮。

就基本面而言，川普面對即將到來的 2020 大選，必須要在經濟方面交出良好成績單，因此與中國達成協議乃勢在必行；美國以外的經濟雖然也相對走軟，部分國家 PMI 數據跌落至 50 以下，但仍有市場維持成長動能，且從原物料價格開始反彈來看，全球景氣仍持續成長，預期下半年可望有較佳表現。至於央行貨幣政策，美、歐、日三大央行資產負債表總和已有減少情況，央行不需升息也能達到緊縮的效果，加上目前通膨水準偏低，預計聯準會會暫停升息動作，主要央行也偏向鴿派。

周文森指出，由於整體投資環境與第一季相似，因此雖然市場波動仍在，仍有不錯的投資機會與價值，進一步分析個別市場潛力，美國股市技術面顯示來到相對較貴的位置，短線回檔壓力較大，中長期而言，雖然投資人看淡今年美股企業獲利，但若將 2020 年獲利展望一起放進來看的話，其實不需過於悲觀，只要價值面浮現吸引力即可進場布局。

相較之下，新興市場則是相對看好，首先，新興市場經濟體因貿易戰因素而比美國早出現成長減緩情況，亦可望隨著中美達成協議而回溫，此外，企業獲利亦出現反彈走高跡象，有助吸引資金回流，並可望帶動新興市場貨幣走強，以評價面來看，目前新興股市比成熟股市便宜，其中特別看好基本面可望增強的新興亞股。

債市方面，周文森指出，2019 年各國央行可望保持鴿派，有利債市表現，雖然美國景氣趨緩，但美國高收益債基本面依舊良好，違約率位處低檔，利差收斂雖然較有限，但在低利環境支持下，具備高殖利率的美高收仍適合做為核心配置；此外，新興市場債券則可望受惠資金流入而有不錯表現，其中特別看好新興亞洲債市，除了中國經濟將因政策陸續發酵而有支撐以外，亞洲債券的評價面較其他債券便宜，投資吸引力更高，值得加碼布局。

就產業面而言，野村投信海外投資部全球股票暨主題投資組主管呂丹嵐表示，全球股市在第一季強勁反彈，近期略趨震盪，但美林經理人調查顯示，基金經理人的現金水位從 4.8% 略降至 4.6%(資料日期：2019/3/19)，顯示這波反彈行情中多數投資人仍是空手，加上鴿派央行提供的低利率環境做支撐，第二季股市展望審慎樂觀，基本面良好的股票將吸引資金青睞。相對看好的產業包括非必需消費、軟體科技以及能源類股，由於景氣未惡化，就業將持續帶動消費能力提升，非必需消費類股後市展望樂觀；科技產業則相對看好軟體相關類股，全球雲端服務市場持續維持高成長，軟體類股成長性較佳，可逢低承接；能源股則可望受惠經濟回升與供給面邊際增加放緩而有不錯表現。

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