新興市場基金，葫蘆裡賣什麼藥?

對於新興市場，投資人多抱有成長快、潛力巨大的想像，但你真的了解新興市場基金嗎?。「鉅亨買基金」將帶投資人了解新興市場基金的主要兩個類別，新興市場股票型基金與新興市場債券型基金，此篇將介紹基金追蹤指數與新興市場股票型基金，下篇文章再探討匯率與新興市場債券型基金。

1. 選基金前，先搞清楚你的基準指數

基金月報中常看到的「基準指數」四個字，可謂投資前最重要的功課，選對基準指數，正是挑對基金的第一步。以大學入學考試為例，基準指數等同於考試科目，每個考試科目會有不同的平均分數或最低錄取分數，高於平均或錄取分數，就代表這科考的不錯。為了讓投資人有比較基準，大部份基金也都會選擇一個適合的指數，而基金經理人的目標便是報酬率要打敗該指數（此處指相對報酬基金，台灣投資人大多看到基金多屬於此類；另一類為絕對報酬基金，該類基金目標是為投資人創造高於無風險利率的正報酬）。

2. 新興市場股票型基金側重亞洲

新興市場指數與區域配置

資料來源：「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 新興市場與 FTSE 羅素新興市場指數；資料日期: 2019/3/27。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

台灣目前核備銷售的新興市場股票型基金共 53 檔，其中 6 檔無基準指數，剩下的 47 檔則追蹤 MSCI 新興市場指數或 FTSE 羅素新興市場指數。要了解新興市場股票型基金，就要先搞懂這兩個指數的組成。不論是 MSCI 或羅素的指數，新興市場股票型基金投資區域大多集中於新興亞洲，其他區域只有 3 成左右，若投資人看好拉丁美洲，則新興市場股票型基金可能為你帶來迥異的表現。除了區域外，東北亞國家佔新興市場指數權重超高（中國、南韓與台灣合計佔 MSCI 與羅素比重為 57% 與 47%），所以你若是更偏好東南亞或南亞國家，此類基金表現可能也不如你預期。

3. 新興市場股票型基金合理報酬為何？

新興市場指數與報酬率分佈

資料來源：「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 新興市場與 FTSE 羅素新興市場指數；資料期間: 1993-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

了解完指數組成後，下一步就是對報酬率有正確的期待。從 1993 年以來，若投資人於任何一個月進場新興市場股市，持有 5 年的年化報酬率大多介於 - 1.5% 至 13% 間；若持有時間拉長至 10 年，年化報酬率則介於 3% 至 10.8%（對於能忍受長期投資的投資人，新興市場股市虧損機率低，平均每年報酬率約 7%）。只有極端好運的情況下，才可能在持有 10 年的期間，每年創造超過 13% 的報酬率。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

資產配置一環，但報酬勿過分高估

搭配已開發國家股市與高評級債券，新興市場股市有助分散風險，是資產配置中的重要一環。但投資人別因為預期每年可帶來超高的報酬率，而有錯誤的投資規劃。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德新興市場基金 A2

>> 摩根基金 - JPM 全方位新興市場 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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