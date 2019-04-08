中、俄等新興國家爆量增持 黃金買入量創47年新高！

根據世界黃金協會 (World Gold Council, WGC) 調查指出，2018 年全球央行的黃金買入量達到 651 噸，創下 1971 年尼克森衝擊後的最高紀錄，儘管美元維持升值趨勢，俄羅斯等新興國家仍迅速擴大黃金儲備。

WGC 先前報告指出，2018 年全球央行黃金買盤創下如此高紀錄，主要為各國央行因政局與經濟不確定性的提升，紛紛分散外匯儲備，選擇增持黃金，重新回到避險資產的懷抱。舉例來說，俄羅斯央行就幾乎完全出脫美國國債，買進 274.3 噸的黃金，成為該年黃金買進數量最多的國家。

新興國家為何急於增持黃金儲備？從當今市場來看，根據國際清算銀行 (BIS) 計算，美元實際有效匯率在 2018 年創下 30 逾年來新高，資金紛紛從新興國家流出，因而導致新興國家為避免貨幣危機選擇大量買入黃金。

除了俄羅斯外，中國也積極增加國內黃金儲備。現今擁有 1852 噸黃金的中國已是全球第六大黃金持有國，中國政府認為，若增加黃金持有量，人民幣在國際貨幣市場上的信譽將有所提升，對於貨幣走向國際化會更有幫助。

哈薩克在 21 世紀後也開始增加外匯儲備，至今已累積超過 270 噸的黃金，而沙烏地阿拉伯、土而其等其他地下礦藏資源豐富的國家也在黃金買入排行榜前幾名。

黃金趨勢風行之下，原先多以出售黃金為主的歐洲各國亦出現轉變。德國因為受到國內對於保存黃金的輿論推動，在 2013 年宣布於 2020 年前將 674 噸保存在海外的黃金轉移至德國央行法蘭克福總部，並提高國內黃金保管比例至 50%。

經 WGC 調查，各國央行增持黃金的理由主要因為其避險性質，以及為了分散持有資產。另外，工銀標準銀行行長池水雄一也表示，在美國總統川普推進美國優先的貿易背景之下，各國央行對於黃金的偏好更勝美元。

雖然黃金被視為具有流向經濟情勢良好國家的傾向，專家仍提醒，若中國和俄羅斯等大量買入黃金的新興國家在經濟上失去強勁勢頭，屆時將容易出現不得不出售黃金以支撐貨幣的情況。