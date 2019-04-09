反擊川普 Fed經濟學家：2018年熊市不是貨幣緊縮害的

美國總統川普上週指責 Fed，認為貨幣緊縮政策正傷害經濟，Fed 在最新的報告中反駁這種說法。

聖路易 Fed 分行經濟學家 Christopher J. Neely 上週五 (5 日) 發布報告，強調 Fed 縮減資產負債表的各種做法 (即量化緊縮)，並不會對經濟成長帶來任何明顯的負面影響。

Neely 承認，的確，取消非常規的貨幣寬鬆，可能導致實際的經濟活動減少，但這並不是 2018 年熊市的主因，也不太可能造成經濟活動顯著的延遲。

金融危機發生後，聯準會力推量化寬鬆政策，以高達每月 500 億美元的速度購買政府公債及 MBS，造成資產負債表一度膨脹至 4.5 兆美元。去年聯準會啟動縮表，不過在美國經濟成長可能放緩之下，他們在 3 月宣布，縮表行動預計在 9 月完全結束。

Fed 資產負債表變化 (圖表取自 Fed 官網)

Fed 先前的升息及縮表行動，過去一直惹怒川普。即使在聯準會暫停腳步之後，川普仍不忘痛批聯準會，並認為他們應該進一步降息與寬鬆。

據美國勞工部數據，今年 3 月非農就業人數是優於預期的 19.6 萬人，失業率維持在 3.8%，接近 50 年來的低點。即使如此，眾人對經濟成長能否延續仍抱持懷疑。依川普的說法，一切都要怪聯準會，尤其是各種量化緊縮政策。

Neely 列舉 4 個基本原因，認為指責量化緊縮政策毫無依據。

首先，量化寬鬆過去只是修復了暫時缺乏流動性的市場，因此對殖利率的有利影響不會消失。

其次，美國在 2014 年就停止了寬鬆，自 2015 年漸進升息，實質上這樣的貨幣緊縮已經有段期間，對金融市場或經濟的負面影響非常少。

第三，美國財政部一直以較低的殖利率發行長期債券，有助於抵銷 Fed 停買類似存續期間債券的部分影響。

最後，Fed 緊縮的額度並不高，需要多年的時間，才會讓市場感受到影響力。

Neely 認為，Fed 的量化緊縮措施，雖然帶來了一些市場焦慮，但不太可能嚴重阻礙經濟活動。