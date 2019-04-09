華為破例賣 5G 晶片 分析師：蘋果不買機率高

外媒報導，華為願意破例賣 5G 晶片「Balong 5000」並獨家賣給蘋果。雖然華為和蘋果截稿前都沒有談及這項交易，華爾街分析師多「不樂觀其成」。

一向拒絕向競爭對手出售任何產品的華為立場出現轉變，外媒週一 (8 日) 報導，華為願意開放銷售 5G 晶片「Balong 5000」，但買家僅限蘋果。

假設蘋果 (AAPL-US) 願意與華為化敵為友，搭載 Balong 5000 晶片 iPhone 手機最快能在 2020 年問世，然而，華爾街分析師卻不看好這項交易。

美方長期指控中國政府涉嫌透過華為等中企竊取美國智慧財產和涉嫌間諜活動。Appleinsider 網站編輯 Roger Fingas 表示，蘋果轉向華為的可能性極低，尤其是考慮到華為與中國政府的關係，因為美國政府已禁止聯邦機構使用華為設備及服務，華為被視為存在安全威脅。

華爾街分析師認為，蘋果向華為採購 5G 晶片機率不高。(圖：AFP)

Fingas 還提到：「華為抄襲蘋果元件，甚至獎勵旗下員工竊取蘋果技術與商業機密。從理論上講，若蘋果向華為採購 5G 晶片，無疑是讓蘋果暴露在風險中。」

VentureBeat 分析師 Jeremy Horwitz 表示：「這一計畫是否切實可行，將取決於當局是進一步禁止華為提供的手機等設備，還是僅關注更接近 5G 網路核心和資源 (更具潛在危險) 的電信商級硬體。 」

Horwitz 稱：「美國和幾個盟國已經宣佈對華為設備實施限制，從具體禁止網路硬體至禁止使用可能不安全的技術，這些限制都間接指向華為。」