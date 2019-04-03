一週罵三回 川普打電話罵鮑爾：礙手礙腳

儘管 Fed 近日已投川普所好，停止升息與縮表，但仍止不住川普炮火，直罵 Fed 阻礙經濟和股市。

單就過去一週，川普就三度痛斥 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)，聲稱倘若不是 Fed 過去升息 3 次，經濟成長和股市的表現都會更好，美國預算赤字也會增加得少一點。

其中一次與會者表示，川普批評鮑爾的言論「非常粗暴」。川普也恨透了推薦鮑爾掌舵 Fed 的財政部長努欽 (Steven Mnuchin)。「努欽給我推薦了這傢伙。」川普說。

該知情人士透露，川普回想近期與鮑爾的通話，川普向鮑爾說「我想我被你卡著了。」鮑爾與川普於 3 月 8 日通話，Fed 發言人曾提過此回交談，但拒絕進一步闡述，先前亦無電話會談的報導。

一位政府官員表示，川普週一聽取白宮工作人員工作簡報時，依舊不相干地罵著鮑爾。

川普 2 周前提名 Fed 評論家摩爾 (Stephen Moore) 接任 Fed 理事時，也同樣抱怨川普和 Fed 過去的升息政策。

川普首席經濟顧問 Lawrence Kudlow 上週向媒體表示，川普希望 Fed 降息 0.5 個百分點，這樣才能有效地扭轉去年晚期升息影響。

儘管 Fed 一致表示不受政治壓力影響，但一些市場參與者臆測，Fed 恐怕仍會屈服白宮壓力，最糟的狀況恐怕是川普打算撤換鮑爾，雙方來場司法攻防戰，尤其近日 Fed 立場大轉變，雖然 Fed 官員給了不少理由，例如全球經濟成長放緩、市場劇烈波動和通膨壓力下降等等，但仍舊令人擔心 Fed 的獨立性。

位於華盛頓的投資經理 Mark Spindel 指出，前面 3 任總統均沒有對 Fed 發表過評論，所以市場在評估央行決策時，向來不太會考慮總統施壓的問題，但川普上任後就不太一樣了。即使去年 12 月 Fed 忽視政治壓力，但川普揚言開除鮑爾的說法仍造成市場 12 月底的震盪。

對此，川普顧問團則聲稱，總統有權利發表對 Fed 的想法。