儘管美經濟表現強勁 川普仍呼籲降息、實施量化寬鬆

川普於週五（5 日）再一次呼籲聯準會降息，他認為聯準會確實讓美國經濟增長速度放慢，並表示美國現在沒有通貨膨脹。

川普表示，聯準會應該實施量化寬鬆，而不是削減債券持有量，如此美國經濟能如「火箭」般上升。

美國勞工部週五公布三月份就業和工資數據，表現強勁，說明美國經濟現況佳，川普卻似乎忽略這些統計資料，認為聯準會去年若未對經濟施加壓力，經濟成長將更快速，對此，許多經濟學家表達經濟過熱的擔憂。

不過，川普發表這番言論之後，美國債券和股票市場皆反彈，說明投資者認為總統的作為可能會對貨幣政策產生影響。

考量全球經濟成長放緩，3 月份聯準會官員暗示，今年可能不會升息，有部分官員則認為，現在討論降息還太早。

聯準會目前有兩名理事空缺，川普上月提名經濟學家摩爾（Stephen Moore），本月 4 日再傳出，可能提名前披薩公司執行長凱恩（Herman Cain）。

川普首席經濟顧問庫德洛強調，政府對於政策有其看法，但不會影響聯準會的獨立性。

Barclays 的經濟學家 Michael Gapen 卻不這麼認為，他在週五一份報告中指出，摩爾和凱恩的提名是聯準會政治化的開端，「在我看來，經歷並不是川普提名的主要因素，美國政府一再公開批評聯準會升息，並希望降低利率和更寬鬆的貨幣政策，凱恩和摩爾都改變了對適宜政策的看法」。