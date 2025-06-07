Fed官員警告：川普關稅引發美國長期通膨的可能性為 50%

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 15:00

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美國《金融時報》報導，美國聯準會（Fed）聖路易分行總裁穆薩勒姆（Alberto Musalem）警告，若美國總統川普重啟貿易戰，導致通膨持續升溫的機率高達 50%。他指出，此舉將讓美國決策者「整個夏季都處於高度不確定狀態」。

Fed官員估計：川普關稅引發美國長期通膨的可能性為 50%。(圖:REUTERS/TPG)

穆薩勒姆接受《金融時報》訪問時表示，川普若再次祭出關稅措施，短期內（約一至兩季）可能會推升物價，但他同時強調，也存在通膨長期持續的風險。他指出，這兩種情境的可能性幾乎相同，讓市場與聯準會陷入難以預測的局面。

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川普提出提高關稅並提出高達 2.4 兆美元的財政支出計畫，已對市場帶來明顯衝擊。穆薩勒姆指出，這些變數已促使聯準會從 2024 年的降息政策轉為觀望，暫緩進一步貨幣政策調整。

他進一步表示，若貿易與財政政策在 7 月前明朗化，聯準會仍有可能在 9 月啟動降息計畫。但若通膨壓力進一步升高，聯準會則必須判斷，這波物價上漲究竟是一次性的價格修正，還是具有更深層的持久性。