大摩：獲利負成長恐不止第1季 今年可能出現獲利衰退

摩根士丹利認為美股即將出現現全面的獲利衰退，而其他許多分析師則認為，第 1 季可能會出現負成長，但第 2 季就會回復獲利成長。

摩根士丹利美國首席股票策略師 Michael Wilson 表示，他認為可能會出現 2 季以上甚至更多的負成長或持平成長，符合經濟衰退的技術面定義。他在報告中指出，由於企業習慣性做多超過預期的展望，第 1 季獲利衰退可能優於標準普爾 500 指數 4% 的預期跌幅。

但他補充指出，在第 4 季，儘管獲利預測在財報發布之前大幅下降，但企業財報仍以低於正常水平的 3% 的速度打敗大盤。

他說，「換句話說，進入該季後的較低標準並不意味著打敗大盤的機率更大。對第 1 季的預測已經大幅調降，不致於出現夠強的衝擊將指數成長轉為正向。」

提供負面展望的企業與正面預測的企業數目相比，是自 2016 年第 1 季以來的最高水平，當季是最後一個獲利負成長。這項比率為 3.3 倍，也高於 2005 年以來的平均水平，支持了本季企業應該表現「暗淡」的觀點。

Wilson 表示，「這是股市直接面對面的時刻。我們很有把握，美股很清楚本季預期的獲利成長疲軟。但是，目前真正的問題是今年下半年看起來會是如何。」

（圖: 摩根土丹利）

雖然摩根士丹利預計持續負成長，瑞士信貸策略師表示，他們預計不太可能出現獲利衰退，而美國銀行美林分析師也預計在第 1 季獲利完全持平後，接下來將超過市場預期並轉為正值。

美國銀行美林證券分析師也將標普獲利預測從早先預測的 5% 降至 4%。分析師預測第 2 季成長 4%，第 3 季再次持平，僅成長 1%。

摩根士丹利的 Wilson 也參考了同業的獲利預期，並表示第 1 季的獲利情況要比第 4 季差得多，當時每個主要產業都出現正成長，只有一個類股銷售成長為負。

至於第 1 季，分析師預計 11 個主要產業中有 7 個會出現負成長。預計呈現正值的部門包括醫療保健、公用事業和房地產。

Wilson 寫道，「對獲利的最大拖累預計將來自科技股，估計將拉低大盤 2.1%，」「這個產業的整體獲利成長預計為 -10.6%，而次部門半導體和科技硬體預計獲利成長將分別大幅下跌 24% 和 16%。」

能源類股獲利預期將是所有主要產業中最差的，為 -20.1%。標普 500 指數的銷售成長預計為正，第 1 季成長 4.8%，但能源和科技預計將出負成長。

第 1 季財報季從週五 (12 日) 開始，由 J.P. 摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 打頭陣。