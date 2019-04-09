伊利庫藏股政策 股價離上限存有20%空間

中國奶製品龍頭伊利股份 8 日晚間公告，計劃以不超過每股人民幣 35 元價格進行庫藏股交易，買回比率 2.5%～5%，這次庫藏股期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

圖: 東方財富網, 伊利股份日線圖

若依照庫藏股數量上限 303,906,380 股及執行價格上限每股人民幣 35 元計算，這次庫藏股規模預計達人民幣 106.37 億元。

根據公告顯示，這次庫藏股的資金全數來自自有資金，買回的股份將全部用於作為日後實施股權激勵的股票來源。

4 月 8 日伊利股份收在人民幣 28.62 元 / 股，比庫藏股上限還有 22.29% 的漲幅空間。若以人民幣 28.62 元的收盤價計算，2.5% 的伊利股份總市值為人民幣 43 億元，5% 則達人民幣 87 億元。

伊利表示，依照 2018 年 12 月 31 日的財務數據估算，這次庫藏股所花費資金占總資產和淨資產的比例分別為 22.34% 和 38.10%。

根據公司經營、財務及未來發展情況，伊利認為這次庫藏股政策不會對經營活動、獲利能力、財務狀況、研發能力、債務履行能力及未來發展產生重大不利影響。

伊利公布的 2018 年年報顯示，去年營收人民幣 789.76 億元，年增 16.92%；淨利人民幣 64.4 億元，年增 7.31%；EPS 人民幣 1.06 元；現金股利每 10 股配人民幣 7 元，股利總金額人民幣 42.54 億元。