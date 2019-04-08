〈分析〉邊際效益減弱 中國鋼鐵業前景不比去年？

中國鋼鐵產業從 2016 年開始進行供給側改革，雖然改善過去產能供給過剩的情況，且整個鋼鐵產業也呈現轉虧為盈的變化，但在經歷 3 年的改革之下，其所帶來的邊際效益已開始遞減。

在供給面穩定後，中國鋼鐵業的評價開始轉向需求面。今年初中國鋼價漲幅整體處於低檔震盪，主要因為鋼材需求受到季節性因素而下滑，而供給面相對強勢。

不過，隨著需求慢慢回溫，且配合開工數量的增加，3 月份鋼價已有所回穩。整體來看，今年中國第一季綜合鋼價指數年增 2.96%。

資料來源: wind,2019 年 Q1 綜合鋼價指數年增 2.96%

但根據第一季的經濟數據顯示，鋼鐵需求的三大產業－地產、基建，及製造業成長並不明顯。其中，製造業仍處下滑趨勢，而基建成長處於低檔，只有房地產因為低基期因素，漲幅較高，但動能仍不足。

資料來源: wind, 中國地產、基建、製造業投資年變化趨勢

此外，房市受到調控之下，今年中國房地產市場對於鋼材需求貢獻不能太樂觀。

獲利改善趨勢不再

近幾年在鋼鐵去產能和環境保護因素限產之下，帶動鋼鐵企業獲利明顯改善。但因為今年鋼鐵限產管制放鬆導致鋼價弱勢，再加上上游原料－鐵礦砂，受到巴西淡水河谷鐵礦區發生重大意外，導致供給減少，刺激鐵礦砂價格上揚，使得鋼鐵產業毛利已經出現下滑。009(

資料來源: wind, 鉅亨網製表

鋼管為最大亮點

即使整體鋼鐵業今年前景不像過去幾年樂觀，但若細分來看，鋼管、鐵礦砂今年有機會出現優於同業平均的表現。

由於能源安全需求越來越受到重視，加上油氣改革等因素刺激下，中國油氣產業鏈展望佳，從「三桶油」2019 年資本支出年增率提升 14% 即可印證。因此，油氣開採和管道運輸等領域將帶來鋼管方面的需求。

今年前兩個月，中國油氣開採和管道運輸投資年增率分別為 113% 和 68%，漲幅也位於近幾年高檔。而中國鋼管企業開始逐步提升產能利用率，2019 年前兩個月無縫管和焊管產量年增分別達 11.64% 及 13.50%。

資料來源: wind

至於鐵礦砂方面，受到巴西淡水河谷因礦產意外事件未來恐將減少 4000 萬噸的鐵礦砂供給，在該事件影響之下鐵礦砂價格走揚，因此中國國產的鐵礦砂企業營運有機會出現改善。而今年前兩個月中國國內鐵礦石產量年增 3.9%。

此外，以歷史經驗來看，中國國內鐵礦砂價格漲幅落後於國際鐵礦砂報價，今年第一季國際鐵礦砂報價已上漲 15.14%，而中國國產的漲幅只有 2.47%，因此後續中國國產鐵礦砂漲價空間值得關注。

但要留意的事，過去中國國產鐵礦砂品質不如澳洲與巴西，因此中國國產鐵礦砂企業獲利表現相對較弱，雖然目前供給面出現變化，相關企業獲利有機會在第一季出現大幅成長。但以中長期投資角度來看，澳洲與巴西鐵礦砂的優勢明顯，一旦澳洲增加供給量補足巴西減產的缺口，中國國產鐵礦砂企業仍不具優勢。

