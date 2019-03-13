左手募資右手買回庫藏股 招商證券公告相關計畫

招商證券 (600999-CN)(6099-HK) 昨晚公告，擬供股集資最多人民幣 150 億元，用作子公司增資用途，同時斥資不少於 6.5 億元回購 A 股。

公告後招商證券 A 股今 (13 日) 高開後漲幅縮減，但午盤仍保持 1% 以上漲幅，H 股則走勢偏弱，於平盤附近震盪。

招商證券公布公開配股預案，擬按照每 10 股配售不超過 3 股的比例向全體股東配售，A 和 H 股齊供股，即共發行不超過 20 億股，包括不超過 17.1 億股 A 股及 2.9 億股 H 股，配股發行股票每股面值為人民幣 1 元，配股募集資金總額不超過 150 億元。

公司表示，其中 105 億元用作子公司增資及多元化佈局，20 億用作資本中介業務，20 億用作資本投資業務。

另外，招商證券擬實施 A 股庫藏股，金額不低於 6.5 億元，不超過 13 億元，庫藏股價格每股不超過 26.35 元，資金來源為自有資金。

庫藏股成為今年 A 股走強之後的流行現象。數據顯示， 2019 年初至今，已有 458 家公司實施庫藏股，涉及回購規模共計 490.88 億元，相比於 2018 年同期增長了 8 倍以上，且接近去年的全年規模。

招商證券表示，本次庫藏股股份擬作為後續實施股權激勵 (限制性股票) 或員工持股計劃的股票來源。公司解釋，為積極響應國家政府和監管部門的政策導向，穩定資本市場，提升投資者對公司的投資信心，推動公司股票市場價格與公司長期內在價值相匹配，同時，優化員工長期激勵機制，促進股東價值最大化。

天風證券分析師夏昌盛表示，證券行業監管邊際放鬆進一步明確。證監會於 2018 年 11 月 9 日發布《關於支持上市公司回購股份的意見》，放鬆庫藏股的實施，招商證券藉此方式推進員工持股，釋放監管層對券商更加積極的監管態度，或為新一輪市場化監管周期的開端。

夏昌盛指出，證券行業正處於重要的戰略機遇期，通過再融資方式補充資本金，增強資本實力是證券公司搶抓行業發展機遇的必然選擇。目前包括海通證券 (600837-CN)(200 億元)、廣發證券 (000776-CN)(150 億元)、國信證券 (002736-CN)(150 億元)、中信建投 (601066-CN)(130 億元)，在推進非公開發行 A 股股票計劃。他表示，與此前上市券商募集資金用途不同的是，招商證券募集資，反映證券公司在「設立科創板並試點註冊制」的大背景下，推進業務轉型的方向之一。