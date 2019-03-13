中國平安去年獲利破千億人民幣 庫藏股計劃正式啟動

中國平安昨 (12) 日晚間公布 2018 年財報，獲利維持高成長，加上第一批庫藏股計劃公布，帶動今 (13) 日早盤股價一度上漲近 4%。

圖: 東方財富網, 中國平安當日股價

營運重點

歸屬於母公司股東的淨利人民幣 1074.04 億元，年增 20.6%。

歸屬母公司營利人民幣 1125.73 億元，年增 18.9%。

核心業務中：2018 年，壽險及健康險營利人民幣 713.45 億元，年增 35.1%。

中國平安計劃將配發每股人民幣 1.72 元的現金股利，年增 14.7%，若再加上 2018 年第一季已配發每股人民幣 0.20 元的 30 週年現金股利，2018 年合計配發每股人民幣 1.92 元的現金股利，年增 28%。

在保險資金投資方面，去年中國股債冰火兩重天，中國平安根據市場變化微調投資組合中股債的比例，採用比較保守的策略，如增加定期存款，增加債權型金融資產配置，減少股權型金融資產。總結去年投資組合的淨投資收益率為 5.2%，總投資收益率為 3.7%。

庫藏股計劃方面（總金額最高可達人民幣 1100 億元），A 股庫藏方案的期限將為股東大會審議通過後的 12 個月內，第一批買入金額將介於人民幣 50 億元～100 億元之間，庫藏股價格上限為 101.24 元 / 股（A 股），買進股票將全部用於員工持股計劃。

旗下獨角獸企業－陸金所控股獲利表現亮麗，目前已完成 C 輪融資。而這次增資引進多家國際知名投資機構（卡塔爾投資局、春華資本、瑞銀、麥格理資本、軟銀集團），目前預估價值達 394 億美元。

分析師觀點

在中國平安公布業績後，野材立即上修中國平安在港股的目標價，由每股 90.15 港元，上修至 97.59 港元，幅度 8%。

此外，針對堪稱中國股市最豪華的庫藏股計劃，根據中資投行人士指出，不排除在第一批執行後還會有後續買回的可能性。雖然中國平安並沒有對後續庫藏股作出承諾，但還是為未來操作的可能性留下想像空間，只要有合適的機會中國平安董事會可立即宣布繼續回購。

