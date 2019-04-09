民間部門得到提振 滙豐：中國經濟復甦估計能更持久

滙豐控股經濟學家在一份報告中稱，中國經濟已經觸底，隨著企業稅調降使得民營部門得到提振，未來幾個季度經濟成長將會提速。

滙豐經濟學家屈宏斌和王然在 4 月 8 日的一份報告中表示，根據上個月公佈的降稅措施，降稅額相當於 2019 年預期國內生產毛額 (GDP) 的 2%，是十年來最大規模的減稅，與之前以基礎設施開支為主的一攬子刺激計畫也形成了鮮明的對比。作為企業投資關鍵掣肘的沈重稅費負擔，將會因此而減輕。

屈宏斌和王然表示，此番的信貸放鬆也是旨在增加對民營企業貸款而非提振房地產市場。雖然貸款方向從房地產和國有企業轉向民營企業並非易事，但是中國有充足的監管手段用以引導國有銀行的放貸方向。

「這一次的刺激計畫與以往有很大不同，」兩位經濟學家在報告中說。「我們認為該計畫不但會行之有效，而且可以促成經濟未來幾個季度的自持式復甦。」

近期出爐的數據也預示了未來的經濟趨穩態勢，最新工廠指標出現了反彈。

滙豐預計中國 GDP 增幅到年底有望觸及 6.7% 的水平，從而使全年 GDP 增幅達到 6.6%。參與彭博調查的經濟學家對中國今年 GDP 增幅的預期中值是 6.2%。

據屈宏斌和王然稱，中國非國有企業的員工數量占到中國城鎮就業人口總量的 80% 以上，其經濟總量在 GDP 中的占比也超過 70%，因此，增加民營部門投資將可促成經濟的自持式復甦。另一項紅利是，民營部門資本使用效率更高，所以這種復甦應可降低 GDP 成長的信貸密度。