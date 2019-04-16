法巴獲獎基金經理人 看好新興高收債「漲」相

法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 獲得 2018 年指標台灣年度基金大獎，法國巴黎資產管理新興市場固定收益副主管 Jean Charles Sambor，負責管理新興市場投資組合，於三月旋風式訪台期間，特地接受鉅亨網專訪，分享他對基金得獎感言與未來投資策略。

Sambor 解析法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 的得獎主要原因在於績效表現，而關鍵的因素在於，「法國巴黎資產管理新興市場債券投資團隊對於冒險一事，既『大膽』又『謹慎』」，Sambor 說。

「大膽」，Sambor 強調，是該團隊的操作基調，「大膽的地方在於，我們總是逆市場情緒進行投資，一但市場變得過度恐慌，我們就會增加風險操作，抓準機會集中買進，分散風險一直是市場上主流看法，很少新興市場基金敢於集中投資，但我認為太過分散風險，將會侵蝕獲利。」

以一六年為例，川普勝選，雖然美股上演慶祝行情，但市場對於墨西哥展望卻是悲觀至極，「當時，我們認定新興市場、墨西哥都已超跌，一七年新興市場大幅回升，市場一片驚訝，其他人準備進場早已來不及，我們則大幅受益於在市場悲觀時期而大膽積極的進場結果」，Sambor 說。

聯準會言詞轉鷹派 代表另一獲利時機

同樣的情景在一八年繼續輪迴，Sambor 指出，「一八年市場擔心聯準會緊縮利率、中美貿易戰，再加上阿根廷、土耳其的動盪，我們再度認定市場『錯了』，而增加風險，大舉進場。尤其去年十一月起，市場上沖下洗，我們反而積極操作。」

但大膽是深入分析市場的結果，並非莽勇，Sambor 解釋，「當市場變得過度樂觀，就是我們收斂風險，減碼風險部位的時刻，例如今年一月，市場強力反彈後，我們賣出不少債券，現在，市場情緒轉好了，我們比過往更加謹慎。」

他認為聯準會的鴿派發言是市場升溫關鍵，但聯準會的鴿派態度，隨時可能轉向，「我們現在很小心，聯準會的中性語調一但變奏，新興市場可能會有新一波動盪。而我們就在等待聯準會措辭的細微變化」，他笑了一下，「一旦市場開始緊張，可能就是我們準備加碼的時機了。」

「別人恐懼時貪婪，別人貪婪時恐懼」，這句巴菲特的名言，也是新興市場投資團隊恪守的投資金律，但貪婪與恐懼之間，真正投資成功的關鍵，除了克服情緒的屏障，更重要的，還是深入嚴謹的研究。

中國人民幣高收益債 兼具匯差、利差價值

Sambor 說明，投資團隊相對競爭者不同的地方有兩點，首先是法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 採行「完全回報」（Total return）投資策略，可以投資包含公司債、主權債、當地債等，也可以購買利率、匯率等衍生性金融商品，投資範圍、策略相當彈性，多空皆可操作。

第二是研究團隊是以「資產類別」進行劃分，而不是以地域，這讓他們更精準掌握該資產類別的詳細狀況；Sambor 舉例，近期他們相當看好新興市場高收益債，例如中國人民幣計價高收益債券，「中國人民幣計價高收益債券與美國高收益債券相比，假設同為 B 級債券，在同樣信用風險等級下，利差可能高達兩個百分點，再加上人民幣匯率，種種都讓人民幣計價高收益債更具投資價值。」

看好人民幣計價的高收益債券，也反應了投資團隊對於中美貿易戰的想法，新興市場固定收益團隊認為市場過度反應貿易戰風險，因而是進場好時機，在去年就調降美國高收益債券，提升中國人民幣計價債券比例。

基本上，Sambor 認為新興市場高收益債還有上漲空間， B 級、BB 級債的公司債跟主權債，都仍具有買點，在高評等的新興債中他看好中東的阿曼（Omen）、巴林（Bahrain）等國的信用債券，強調這些信用好的國家是基金的護城河。相對來說，巴西與土耳其的債券、以及 BBB - 等級的債券，都顯得貴了，「我們是大膽操作，但不是什麼風險都下注」，Sambor 笑說。

展望一九年，Sambor 語氣一轉肅穆，警告投資人須有心理準備，一九年仍會是動盪的一年，雖然一月市場大幅反彈，但不該認為波動性在接下來的日子會消失；但波動性增加，對於主動型基金經理人來說，正是大展身手的好時機，「我建議，投資人應將部份資金配置在採取完全回報投資策略的基金，選擇投資主權債、公司債及當地債和強勢貨幣債券均皆有配置的基金，因為市場震盪代表需要足夠的投資工具去應付變化。」



資料來源: BNPP AM，2019 年 1 月 31 日。 * 當期報酬率計算說明: 當期報酬率為配息月前一個月之報酬率，基金報酬率 (含息) 是將收益分配均假設再投資於本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%」，且年化配息率為估算值，以四捨五入法呈現。

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