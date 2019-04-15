【富蘭克林】投資人觀望企業財報與貿易協商進展，資金持續流入債市

EPFR 統計：投資人對股市仍持謹慎態度、資金持續流向債券型基金

儘管美中貿易談判樂觀預期與美中經濟數據提振全球股市表現，然投資人保持謹慎，資金連續四週流出股票型基金，而債券型基金則持續吸金，依據研究機構 EPFR 統計 2019/04/04- 2019/04/10 基金資金流向顯示，股票型基金遭資金淨流出 26 億美元，各區資金流向不一，美股與新興市場逆勢吸金：美國股票型基金獲資金淨流入 36 億美元，日本股票型基金為資金淨流出 7 億美元，歐洲股票型基金為資金淨流出 22 億美元；整體新興市場股票型基金獲資金淨流入 6 億美元，全球新興市場與亞股基金為主要資金流入類型。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，美歐央行維持鴿派維繫投資人樂觀情緒，尤其摩根大通財報開啟第一季財報好彩頭，助燃全球投資人風險偏好，未來兩週將進入密集財報與貿易協商期間，若持續有正面利多傳出，全球股市有機會持續攻堅，操作上需觀察美、中股市能否續強，建議投資人樂觀中抱有適度的風險意識，核心部位建議靠攏全球債券型與新興當地貨幣債券型基金，防禦部位建議增持具內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股，股票部位建議留意具備低基期與資金回流優勢的大中華、全球新興股、亞洲中小型股佈局機會，美國生技及科技產業型基金則建議逢低承接。

富蘭克林高科技基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬特 ‧ 摩伯格表示，沒有力量比創新更能帶動經濟增長及創造價值，我們的團隊預測未來五到十年間，包含機器人技術、基因測序和植入設備、區塊鏈及電子支付、與自動駕駛及電動車等領域的成長將產生可觀的經濟價值，而在當前預期低成長的環境中，投資人將願意給予具備獨特成長動能或是成長性不受總體經濟影響的企業溢價，我們也持續從這些創新產業中挖掘出具備長期成長前景與龐大商機的投資標的。

過去一週債券型基金獲資金淨流入 143 億美元、為 2017 年 6 月以來最大單週淨流入金額，且主要債券類型基金均獲資金淨流入：投資等級債券型基金獲資金淨流入 113 億美元，高收益債券型基金獲資金淨流入 10 億美元，新興市場債券型基金獲資金淨流入 13 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，三月份巴西里拉貶值除了反應全球景氣面的擔憂外，投資人也擔心退休金改革進展，然而，里拉仍有其基本面因素支撐，此外，儘管有政治面的雜音，但普遍共識仍是今年需要通過退休金改革法案，預期巴西大規模的結構性改革將可帶動內需活絡，考量風險因素後的里拉計價公債殖利率具有相當高的吸引力，我們認為是難得的投資機會。

亞洲股市外資動向：外資於多數亞股市場買超

美中貿易談判取得進展、聯準會利率會議紀錄重申對貨幣政策保持耐心、中國三月出口與信貸數據利多舒緩全球經濟前景擔憂，新興亞股收高；過去一週外資於多數亞股市場買超，其中以韓股買超金額最大、獲外資買超 9.2 億美元。(附表三)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，美國聯準會轉向鴿派以及新興市場評價面優勢大幅提振新興市場第一季表現，而亞洲仍是我們持續看好的區域，儘管目前個別國家的政治事件或法規可能增加一些特定國家風險，然而南韓公司治理持續改善、台灣具科技產業優勢、中國消費升級以及印度消費與金融滲透度提升，這些都是我們看好亞洲市場的投資主軸，也提供了廣泛而多元的投資機會。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

