【台新投信】歷史經驗:4月布局擔保高收債 持有1年近9成機率可獲利 2000年來平均年報酬7.58%

高收益債近年已成為國人投資的最愛，其中，具備「雙高雙低」（高積息、高性價比、低波動、低存續期）優勢的優先擔保高收益債更是當今火紅商品，長期績效表現也可圈可點。台新投信表示，據 Bloomberg 統計，自 2000 年以來，如果每年四月底投入美銀美林編製的優高收債券指數，持有一年後，十八次僅有二次負報酬，其正報酬機率高達 88.89%，其十八年簡單平均年報酬率為 7.58%，四月正是布局優高收絕佳時機。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁表示，相較其他的資產類別，不論是股市的牛市或熊市，只要不違約，優先擔保高收益債券大約每半年發放一次票息，可以提供持續的收益，除此之外，只要發債機構不破產，高收益債亦具備到期還本的優勢，這些特性剛好與波動較大的股市互補，亦可提供好的資產防護，為長期投資的首選理財商品。

邱奕仁表示，投資債券最怕遇到的問題莫過於發債公司違約，不僅拿不到利息，也可能拿不回本金，當公司違約變少，表示為投資債券好時機。當全球金融風暴引發經濟衰退時，美國高收益債違約率曾一度飆到 9.4％，然多數企業在金融風暴得到教訓財務桿槓操作較從前為保守，持有現金比例高，加上各國政府為激勵經濟成長所保持低利環境，有利後續實際違約率不致大幅攀升。統計至 2018 年 12 月底，美國高收益債券違約率為 2.1％，和過去十年均值 3.01% 相比，違約率目前處於歷史低檔。

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