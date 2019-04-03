上櫃107年財報嗆 33家公司賺逾1個股本

上櫃公司 2018 年財報亮眼！107 年營收達 2.24 兆元，年成長 7.32%，稅前淨利 1,894 億元，更較前一年大增 31.43%，獲利成長主要產業為半導體業、電子零組件及生技醫療業。每股盈餘 (EPS) 超過 10 元之公司更達 33 家，5 元以上未達 10 元的公司計 66 家，整體獲利上櫃公司共計 575 家，占全體的 74.77%。櫃買中心表示，上櫃公司應於 108 年 4 月 1 日完成公告申報 107 年度財務報告者共計 770 家，除長天科技 (3431) 未申報外，餘 769 家業已全數完成公告申報。經統計，全體上櫃公司 107 年度營收達 2.24 兆元，較 106 年度增加 1,531 億元，增加幅度為 7.32%；107 年度稅前淨利 1,894 億元，較 106 年度增加 453 億元，增加幅度為 31.43%，獲利成長之主要產業分別為半導體業增加 219 億元、電子零組件業增加 118 億元及生技醫療業增加 94 億元。



在每股盈餘方面，統計上櫃公司 107 年度 EPS，超過 10 元之公司達 33 家，5 元以上未達 10 元的公司計 66 家，2 元以上未達 5 元之獲利公司計 192 家，另整體獲利上櫃公司共計 575 家，占全體上櫃公司的 74.77%。



另外，櫃買市場 4 月 3 日再添二檔債券 ETF 上櫃掛牌，分別為「群益特選債券 ETF 傘型證券投資信託基金之群益 15 年期以上 A 級美元公司債 ETF 證券投資信託基金」(證券代碼：00792B；證券簡稱：群益 A 級公司債) 及「群益特選債券 ETF 傘型證券投資信託基金之群益 15 年期以上 AAA-A 醫療保健業美元公司債 ETF 證券投資信託基金」(證券代碼：00793B；證券簡稱：群益 AAA-A 醫療債)。該二檔債券 ETF 依規定停徵證券交易稅。

