〈Q2投資看這裡〉一張表看懂Q2多空因子 台股上看10800點

台股歷經首季狂漲 913 點、9.39%，以中小型類股為主的櫃買指數今年以來漲勢更佳，累計漲幅超過 13%，顯示今年第 1 季台股呈現「小而美」行情。時序將進入第 2 季，因為漲多，預期台股短線是指數大區間整理、個股表現為主，統一投信認為，台股行情中性看待，預期加權指數於 9685 點至 10800 點區間整理，選股不選市仍是主要策略。

台股自 1 月以來跟隨美股反彈，加權指數在 3 月站上年線後，進入高檔整理。統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，目前基本面依然偏弱，但股市卻強勁上漲，偏多氛圍與年初悲觀氣氛截然不同，主要是美國聯準會 (Fed) 轉向鴿派，原本計畫回流的資金重新投入股市，加上美國總統川普對美中貿易協商釋放正向訊息，激勵回補買盤。

惟觀察外資對台股 1 月、2 月合計買超 1016 億元，但 3 月份小幅買超 17 億元，明顯縮手，後續外資動向為近期重要觀察指標，預期台股短線是指數大區間整理，個股表現。

凱基開創基金經理人顏克丞也表示，外資買盤持續流入台股，顯示資金活水充沛，且台股今年第 1 季一路走升，維持「驚驚漲」走勢，大跌的情況極少出現，代表現階段市場籌碼仍安定，儘管指數基期墊高，短線上可能微幅回檔修正，但中期在資金行情推動下，第 2 季台股仍有機會維持偏多格局，並由強勢類股作輪動。

劉彥伯指出，為了保護經濟成長，美國聯準會預計今年暫停升息，而期貨利率市場預測聯準會明年可能會降息的機率，已上升至八成，意味著中長線資金面持續有利股市；美中將進行新一輪的貿易磋商，有機會在 4 月達成某個程度的協議，此議題對股市的干擾程度有望降低。美國跟台灣明年都要舉行總統大選，按歷史經驗，大選前一年的股市表現都會不錯，政策面亦是相對有利。

在第 2 季看好族群上，劉彥伯認為，現階段投資重點，看好華為供應鏈、中國大陸面板產能開出的受惠廠商，而 5G、伺服器則是長線布局主軸。

顏克丞則表示，由於半導體產業上游庫存堆高，下游已經開始調整庫存，第 2 季重要大事將觀察 3 月底蘋果（Apple）推出 AirPods 2 題材，因此看好無線耳機概念股，另外，光學類股將受惠智慧型手機 3 鏡頭需求升溫而持續看好；至於傳產類股方面，則相對看好新能源、電動車及航太等利多題材。