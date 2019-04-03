上櫃12家8日起變更交易 典範、中美實改全額交割股

上櫃公司 107 年度財務報告形式審閱已於 2 日完成，根據審閱結果，長天 (3431) 因未交財報繼續停止交易，應調整交易方式計有 12 家，其中典範 (3372)、中美實(4702) 淨值低於所列示股本二分之一，打入全額交割股，倚強 (3219)、點晶(3288)、振維(3520)、昇益(5455) 及凌泰 (6198) 則恢復普通交割。櫃買中心表示，上櫃公司 107 年度財務報告形式審閱已於 2 日完成，根據審閱結果，上櫃有價證券應停止交易計有 1 家，應調整交易方式計有 12 家，並自 108 年 4 月 8 日起實施。



長天已於 108 年 1 月 21 日停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，又未依規定公告與申報 107 年度財務報告，核有櫃買中心業務規則第 12 條之 1 第 1 項第 4 款規定之情事，爰併案繼續停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。



典範及中美實等 2 家公司因 107 年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法，改為全額交割。新零售 (3085)、凱鈺(5468) 及康呈(6236)3 家公司因 107 年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。



進泰電子 (3465) 及沛亨(6291)2 家公司因 107 年度財務報告顯示淨值已回復至所列示股本十分之三以上，惟仍低於所列示股本二分之一，繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。



倚強、點晶、振維、昇益及凌泰等 5 家公司因 107 年度財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。