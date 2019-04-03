普萊德赴美日參展 主打智慧化中央網管方案

網通品牌普萊德 (6263) 堪稱網通獲利資優生，2018 年營收、毛利率持穩，EPS 為 4.82 元。看好物聯網時代來臨，驅動智慧化中央網管平台及高階網管設備需求，普萊德 4 月 10 日至 12 日將同步於日本和美國參展，聚焦雲端中央管理及資安防護兩大重點，強化企業、智慧城市、物聯網、工業物聯網、車聯網等網路基礎建設。Japan IT Week Spring 2019 日本東京國際資訊科技週(春季)，將在日本東京國際展覽中心西館舉行，而 ISC West 2019 北美國際安全科技展則在美國拉斯維加斯金沙會展中心舉行。



普萊德表示，獨家「智慧化中央網管平台 (Universal Network Management System, UNI-NMS)」提供友善之網路拓樸監控(Topology View)、事件報告(Event Report) 及使用者認證管理機制 (User Authentication Management) 等多元功能，讓管理者集中控管網路內所有普萊德乙太網路交換器、乙太網供電 (PoE) 設備、無線 AP、網路攝影機、網路語音設備等等，有效率的達成各式網路應用例如安控系統的跨網路平台雲端中央管理。



獨步全球之智能觸控扁平式資安路由器與扁平式網路交換器，精巧機身利於在狹小空間安裝，搭載彩色觸控 LCD 人機介面及 ONVIF 攝影機監控功能，使管理者能即時管理安控系統與連網設備。同系列 19 吋機架型彩色觸控 LCD PoE 網管交換器更具備 10G 光纖上傳能力，為政府、商業大樓、社區、公共場所等高密度監控應用環境解決高畫質影像傳輸的需求。



此外，為加速智慧城市、物聯網、工業物聯網和智慧交通網路的佈建，普萊德將展出最新 100G 光纖第三層電信級交換器、第三層 10G 可堆疊 PoE 交換器、52 埠光纖交換器以及工規第三層 10G Ring PoE 網管交換器。



而 EN50155 軌道式防震網管交換器、具歐洲 E-Mark 車規認證的 4G LTE 無線閘道器、全系列相容 EtherCAT、Modbus 及 MQTT 的工控乙太網路設備、再生能源 PoE 網管交換器、長距離乙太網路供電設備以及 2019 台灣精品銀質獎產品 -- 彩色觸控 LCD 無線 AP 網管型交換器，使都會網路、工業網路、觀光景點或戶外偏遠地區皆能輕鬆佈建遠端安全監控和超高速無線通訊網路。