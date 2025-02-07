〈航運指數〉年節期間四大航線運價連袂跌 歐洲線跌逾15%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-07 16:21
上海航交所今 (7) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，由於運價在農曆年節期間走弱，SCFI 較前二周跌 148.8 點至 1896.65 點，跌幅 7.27%，主要四大航線連袂跌，又以歐洲線運價跌逾 15% 最多，貨攬業者不諱言，下半月運價可能會再修正。
貨攬業者指出，年前囤貨加上空班，美國線運價目前還算是穩定，歐洲線因使用的船舶較大，加上年後貨源較少，預料下半月會再修正。
本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較前二周重挫 286 美元至 5490 美元，年減 4.95%。
美西線每 FEU 報價則是下跌 184 美元，來到 3932 美元，年減 4.47%。
而歐洲線運價重挫 342 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 1805 美元，跌幅達 15.93%。
地中海線運價也同步跌，每 TEU 為 3036 美元，下挫 171 美元，跌幅 5.33%。
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