【鐘國忠專欄】台股第二季後類股選擇 低基期為重點

(一) 外資第一季買超台股逾千億元

台股第一季的走勢在日前告一段落了，外資第一季上市買超 1034 億元、與上櫃買超 292 億元，台股呈現強勢走勢，第一季加權指數大漲 9.39%，投資人不知是否搭上行情列車，甚至還有人買到營運不佳的公司而套牢虧損，不管是屬於何者，都是已過去的事，若不如預期，重要的是能否調整因應，尤其現在才剛邁入第二季，再調整都來得及，隨著美國升息腳步放慢之下，仍得幫資金找到好去處。

(二) 類股選擇與分析

今年景氣雖降溫，但股市指數卻見回不回，最主要原因是目前處低利率環境下，因此市場仍在為資金找出路，尤其台股有 5% 殖利率水準保護，因此資金伺機而進，然而當指數來到 10700 點附近時，此時走勢就不可能像低檔上漲初期，先因跌深而出現全面性上漲，目前指數波段處在相對高檔時，此時個股選擇很重要，然而 1000 多檔個股如何選擇？不妨先從類股著手，筆者以往會定期追蹤類股走勢，在第一季剛結束之際，可以看看，類股該如何選擇？那些漲多拉回可買? 哪些漲多要逢高調節?

如附表所示，第 1 季台股大漲約 9.39%，已高於去年全年跌幅 8.60%，主要類股全面上漲，連最低百貨股漲幅都有 1.31%，高於銀行定存，年化後更是不得了，換言之，第 1 季理財選擇股市方向是對的，至於從類股走勢觀察，有以下二點供參考：

1. 仍是以低基期為偏多選股重點：去年較大盤強勢類股前 10 名當中，目前有四個類股漲幅持續優於大盤，包括其他類、水泥類、紡織纖維類與營建等類股，這四個類股中，去年筆者曾預測，可留意紡織纖維與其他類，其中其他類股上漲多數是因來自製鞋方面等，主要是除民生需求，另一個重要因素當然是來自 2020 東京奧運，至目前為止，走勢還如預期。

因為離明年尚有一段時間，且也漸入運動旺季，此部分族群可再持續追蹤，至於第 1 季最強類股，也是先前筆者一直關注的汽車股，汽車股是目前主要類股當中，自 2015 年以來連續 4 年走勢都輸給大盤，隨時有機會翻身，去年此類股大跌 21.9%，但第 1 季漲幅已達 27.05%，由於去年類股走勢在整體後段班，因此今年有跌深反彈機會，但漲幅不小，短期可先冷卻一下，待拉回修正再逢低布局。

2. 第 2 季後可留意類股：筆者認為，電子類與電機類未來可持續留意，除本身類股去年相對落後大盤，另外美中貿易戰趨勢有減緩現象，或許有助改善先前過度悲觀的看法。

至於還有哪些類股可以逢低留意？中期可觀察觀光股，主要是目前離 2020 總統大選時間只剩下約 9 個多月，未來觀光業務應該有偏向正面的期待，去年類股排名第 17 名且落後大盤，目前也持續落後，因此未來可多觀察其轉機性。