NTT DoCoMo在九州大學推出AI隨選叫車商用服務

NTT DoCoMo(9437-JP)今 (2) 日表示，該公司所推出的 AI 人工智慧隨選叫車服務「AI 運行巴士」，自本月 1 日開始，正式在日本九州大學的伊都校區展開商用服務。這項利用 AI 人工智慧的隨選叫車服務，將在該校區內提供免費搭車服務，並取名為「aimo」。

截至目前為止，NTT DoCoMo 已在日本全國 10 個地點，持續進行相關的驗證實驗。而這次則是正式與九州大學簽約，首度展開商用服務。

(圖：Investing.com)

這套 AI 隨選叫車系統沒有固定的時間表，也沒有固定的行車路線，只有在固定地點設有站牌。要搭車的乘客只要透過手機 APP 來進行預約，於數分鐘後巴士就會到指定的搭車地點來進行接送。

由於沒有固定的行車路線，巴士會利用 AI 技術即時調整，規劃出最有效率的行車路線。如果在運行當中出現新的搭車需求，系統將重新進行路線規劃，務求以最有效率的方式來進行乘客的載送服務。

九州大學的伊都校區廣達 275 公頃，其面積相當於 58 個東京巨蛋。在校園裡面除了有普通車道及十字路口外，還設有紅綠燈等號誌設備。而這樣的環境也非常適合用來進行這類全新交通系統的技術性驗證。

此外，九州大學為了在伊都校區活用自動駕駛技術，還設立了「智慧運輸推廣聯盟」(Smart Mobility Promotion Consortium)，目前已有福岡市、NTT DoCoMo、日產 (7201-JP)、DeNA(2432-JP) 等企業響應。

根據業者指出，過去在九州大學內所行駛的固定路線巴士，載客率只有 4% 左右。在導入 AI 技術之後，載客率已大幅提升到 19%，直逼東京的公車載客水準。不僅在交通尖峰時間的載客能力維持不變，也減少了乘客的平均等車時間。

NTT DoCoMo 的吉澤和弘社長表示，「以九州大學作為起點，未來希望在全國各個因交通問題而困擾的地方展開服務」。目標在「2020 年度結束前 (2021 年 3 月底前)，在日本全國 100 個區域展開該項服務」，他補充說道。