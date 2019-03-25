傳Uber將以31億美元收購中東Careem 本周將敲定

據外電報導，優步科技公司 (Uber) 計劃最快於本周以 31 億美元的現金和股權收購中東地區競爭對手 Careem。

據知情人士表示，這個來自美國的乘車服務巨頭 Uber 將為總部位於杜拜的 Careem 進行收購，交易內容包含 14 億美元的現金和 17 億美元的可換股債券。據悉，可換股債券將能夠以每股 55 美元的價格換取 Uber 的股份。

Careem 的股東包括沙特王子 Alwaleed bin Talal 的投資公司沙特阿拉伯王國控股公司 (Kingdom Holding) 和日本電子商務公司 Rakuten Inc.，兩家股東預計將於周一晚間同意交易條款，並且在周二宣布這項交易。

對此，Uber 發言人 Matt Kallman 和 Careem 的發言人皆不表示任何評論。

Uber 對 Careem 的收購將會在 Uber 即將進行的 IPO 之前完成。Uber 的上市可能成為紐約證券交易所有史以來最大的上市公司之一。知情人士在先前曾表示，Uber 預計將於 4 月份進行 IPO，上市後可能使公司估值高達 1200 億美元。

Careem 是中東地區最有價值的科技新創公司之一。在 2016 年的一輪融資中，該公司價值達到 10 億美元。據該公司網站表示，該公司擁有超過一百萬名司機，並在 15 個國家的 90 多個城市開展業務。

對於 Uber 來說，這筆收購考將標誌著來該公司對於中東地區的承諾，該公司最大的投資者之一沙烏地阿拉伯主權財富基金就是位在中東。

此外，此次收購也將成為 Uber 另一個新的戰略起點，Uber 在過去便通過類似的交易來免除昂貴的海外業務成本，並換來競爭對手的股權。