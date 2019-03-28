Lyft調升預期IPO價格帶至70-72美元 市值上看200億美元

上市在即的 Lyft 在週三 (27 日) 的最新文件中，將其預期的 IPO 股價範圍提高至每股 70 美元至 72 美元。該公司之前預計發行價在 62 美元至 68 美元間。

依據調升後的招股價格，該公司的市值估計可達 200 億美元。

Lyft 預計將於週四 (28 日) 對其股票定出最後上市價格，並於週五 (29 日) 在納斯達克上市，股票代碼為 Lyft。

根據本月稍早公布的上市招股申報文件 (S-1)，該公司一直向市場龍頭 Uber 爭奪產業市占率。文件顯示，Lyft 在 2018 年底占美國市場的 39%，2 年內增加 17 個百分點。

該公司 2018 年淨損 9.11 億美元，較 2017 年增加 32%；營收 22 億美元，是 2017 年的 2 倍；預約車次：81 億次，比 2017 年成長 76%。

Lyft 是預計今年 IPO 的幾家大型科技公司之一，包括 Uber、Pinterest、Zoom 和 Slack 在內。Lyft 的主要競爭對手 Uber 預計將於 4 月發布其 S-1 招股申報書並上市。

J.P. Morgan、瑞士信貸 和 Jefferies 是 Lyft 上市的主要承銷商。