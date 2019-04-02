歐股盤前─英國會否決4項脫歐替代方案 指數期貨漲跌互見

英國國會日前針對 4 項脫歐協議替代方案進行投票，最後卻全數遭到否決，脫歐進展再陷危機；今 (2) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週二下午 2 點 41 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.24%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.22%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.36%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.02%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.036%，深證成指下跌 0.25%；南韓 Kospi 指數上漲 0.38%，日經 225 指數下跌 0.017%；台股收漲 47.67 點，至 10690.30 點。

美中兩國製造業數據樂觀，市場對全球經濟成長趨緩的疑慮降溫，週一美股收高，道瓊工業指數收漲 329.74 點 (1.27%)，至 26258.42 點；標普 500 指數收漲 32.79 點 (1.16%)，至 2867.19 點；那斯達克指數收漲 99.59 點 (1.29%)，至 7828.91 點。

美國 3 月 ISM 製造業指數，從 2 月的 54.2 升至 55.3，優於市場預期，顯示美國經濟仍維持擴張；中國 3 月製造業採購經理人指數，從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅。

英國國會週一針對 4 項脫歐協議替代方案進行投票，卻無任何一項獲得多數支持，全數遭到否決；在此情況下，英國可能會在 4 月 12 日，走上硬脫歐一途，或再次請求延後脫歐。

歐元區 3 月通膨率低於預期，整體消費者物價指數 (CPI)，較去年同期增加 1.4%，不如市場預期 (1.5%)，也不及 2 月水準 (1.5%)。

歐元區 3 月核心 CPI 年增 0.8%，低於經濟學家預期的 0.9%，也不如 2 月的 1%，持續遠離歐洲央行 (ECB)「低於但接近 2%」的通膨目標。