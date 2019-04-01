製造業PMI創近6年新低 分析師：歐洲已成全球經濟最弱的一環

根據《彭博社》報導，IHS Markit 今 (1) 日公布歐元區 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，數值為 47.5，不僅低於榮估值，更創 2013 年 4 月以來新低；對此，分析師認為，歐洲已成全球經濟「最弱的一環」。

歐元區 3 月製造業 PMI 從 2 月的 49.3，降至 47.5，連續第 8 個月走跌，創近 6 年新低；3 月產出指數，從 2 月的 49.4，降至 47.2，連續第 2 個月低於榮估值，為 2013 年 4 月以來新低。

另一方面，未來產出指數從 2 月的 56.7，降至 55.5，創 2012 年 12 月以來的最低水平，顯示對未來的樂觀情緒，急劇惡化。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 指出，從前瞻性指標來看，歐元區經濟的下行風險加劇，且「這種趨勢可能會在第 2 季明顯惡化」。

盛寶銀行宏觀分析主管 Christopher Dembik 表示，歐元區最新經濟數據，證實了成長低於預期的風險，「歐洲目前已成為全球經濟最弱的一環」。

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉上週指出，歐元區面臨外部需求持續惡化的處境，ECB 已做好準備，必要時，將再度延遲升息。

德拉吉稱，歐元區經濟成長趨緩，未必代表經濟將陷入衰退；就當前情況來看，歐元區經濟仍保持相對彈性，不過，仍存在下行風險。

ECB 於 3 月貨幣決策會議中決議，延遲升息、下修經濟成長預測，並推出第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO-III)。

ECB 將今、明兩年的經濟成長預測值，由先前的 1.7%，砍至 1.1% 和 1.6%，主因在於美歐關稅爭議未除、中國經濟成長趨緩；德拉吉當時稱，「我們身處一個經濟持續疲弱、充滿不確定性的時期。」