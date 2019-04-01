劉鶴赴美進行第九輪貿易談判 中國繼續暫停加徵美製汽車關稅

根據《彭博社》報導，中國財政部網站公告稱，將對原產於美國的汽車及零組件，繼續暫停加徵關稅，盼為後續貿易磋商，營造良好氛圍；另一方面，中國外交部表示，國務院副總理劉鶴，今 (1) 日已率團赴美，進行第 9 輪貿易談判。

第 8 輪美中高階貿易談判，3 月 29 日於北京落幕，美國總統川普日前宣稱，貿易協議進展順利，本次磋商涉及的範圍，非常全面、詳細；但他也強調，「若無法達成好協議，我們不會接受。」

中國外交部發言人耿爽週一於例行記者會中指出，劉鶴今日已率團前往美國，進行第 9 輪高階貿易談判，「希望中美雙方經貿團隊，在已經取得的實質進展基礎上，繼續努力，達成一個互利雙贏的協議。」

中國財政部日前於官網刊登公告，稱為落實中國國家主席習近平和川普，於阿根廷會晤時達成的共識，並創造經貿磋商良好氛圍，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的汽車及零組件，繼續暫停加徵關稅。

公告寫道，繼續暫停加徵美製汽車及零組件關稅措施，將自 2019 年 4 月 1 日起實施，截止時間將另行通知。

遠洋資本分析師 Gai Xinzhe 認為，繼續暫停加徵美製汽車及零組件關稅一事，重點並非「算不算是大讓步」，而是中方此舉，是否回應了美方最關切的議題。

中國國際貿易促進委員會研究員 Li Yong 則說，中國採取了「極大克制與努力」，互相放話無助解決問題，加強合作與溝通，才是正確態度。