搶全球電動機車主導權 日本四家車廠首度聯手

根據日本 NHK、日經新聞等媒體在週二 (2 日) 的報導指出，本田 (7267-JP)、山葉 (7272-JP)、鈴木、川崎重工業 (7012-JP) 等四家公司，為了電動機車的普及，將共同成立協議會來商討電池及充電設備的統一規格，以及電池的共同利用等事宜。由於汽機車的電動化是目前全球的新風潮，日本的機車製造業者希望透過彼此的合作來主導市場未來的走向。

這是日本四家機車製造商首度在電動機車方面攜手合作。而在過去，本田與山葉則曾經聯手於 2017 年 9 月時，在日本埼玉縣埼玉市所推動的電動車 (EV) 普及推廣計畫「E-KIZUNA Project」中，共同合作推出電動機車「E-Vino」。

此外，本田至今則有推出「PCX ELECTRIC」等數款電動機車；山葉在 2018 年時也宣布與台灣的睿能創意 (Gogoro) 合作，將在 2019 年夏季推出以目前 Gogoro 車款為基礎，外型採山葉設計的新款電動機車在台灣問市。

本田的 PCX ELECTRIC (圖：翻攝自本田官網)

本田在 2018 年 11 月所推出的換電式電動機車「PCX ELECTRIC」，與台灣國內的 Gogoro 一樣採用可換式電池。在座墊下方放置有 2 顆各重達 10kg 的可抽換電池，而本田的這套電池系統，有可能成為日本四家機車製造廠在未來電動機車開發上的發展主軸。

本田 PCX ELECTRIC 所使用的電池 (圖：翻攝自本田官網)

由於全球對於車輛的廢氣排放規定日趨嚴苛，對於各家機車製造商而言，早日讓機車電動化也成了當務之急。日本廠商在面對技術已趨於成熟的台灣 Gogoro 等廠商的競爭，似乎也希望透過同業間的合作來加速電動機車的開發，並減少研發的費用。而誰能在電動機車的電池系統普及上取得領先的地位，似乎也就意味著能在電動機車市場上稱霸。