東京迪士尼入園人次 再創新高！

日本東京迪士尼的營運公司「Oriental Land」(4661-JP) 在週一 (1 日) 公布了 2018 年度的入園人數，年增 8% 至 3255 萬人次，創歷史新高。之前的紀錄是 2014 年度所創下的 3138 萬人次，相隔 4 年之後，再創佳績。

據悉， 2018 年度，除了連日高溫的 8 月之外，入園人數皆超越 2017 年同期。其中，東京迪士尼樂園的入園人數約年增 15%，而東京迪士尼海洋則似乎出現了輕微衰退。

(圖：Investing.com)

Oriental Land 也計畫在 2020 年度再創入園人數新高。除了 2019 年 7 月將在東京迪士尼海洋推出近 7 年來全新的遊樂設施「翱翔：夢幻奇航」(Soaring Fantastic Flight) 之外，更即將在 2020 年的春天，推出全新主題樂園「美女與野獸」。這個占地廣達 4.7 公頃的新區域，其所在位置將橫跨目前的「夢幻樂園」、「卡通城」，以及「明日樂園」等主題區域。其投資額約 750 億日圓，是自 2001 年東京迪士尼海洋開幕以來最大筆的投資。

Oriental Land 在過去 5 年的股價一直表現突出，其股價上漲率的表現遠優於東證 1 部上市公司的平均值。

在 2019 財年 (截至 3 月底) 上半年度 (2018 年 4 - 9 月)，東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的合計入場人數即創下同期新高，達 1551 萬人次。

而為了迎接即將在一年後開幕的「美女與野獸」主題區域，Oriental Land 也擴大在人力方面的投資。透過將工讀生升格為正式員工，以及自 2019 年度開始工讀生將可享有公司業績分紅等措施，來確保足夠的人力資源，以維持服務品質。

過去幾年東京迪士尼的入園人數如下

2017 年度：3010 萬人

2016 年度：3000 萬人

2015 年度：3019 萬人

2014 年度：3138 萬人 (過去最高紀錄)

2013 年度：3130 萬人

2012 年度：2750 萬人

而自 1983 年 4 月東京迪士尼樂園開始營運以來，到目前東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的累計入園人數已達到 7 億 5322 萬人次。