迪士尼將撥雲見日 分析師：趁下月大會前進場 ！

RBC Capital 分析師 Steven Cahall 建議，投資者該趁迪士尼 (DIS-US) 4 月 11 日投資者發布會之前，買進該公司股票。

迪士尼股價走向可能跟著華爾街的獲利預期而波動，而華爾街的獲利預期則取決於迪士尼今年稍晚推出的串流服務經濟性。屆時 4 月在加州舉行的發布會上，迪士尼可能公布更多資訊、話題。

Cahall 預期，迪士尼會為新串流服務 Disney + 推出一款「令人印象深刻」的用戶界面，同時播放一些原創內容的預告片。

他週四發布的報告指出，「我們也認為，他將量化一些離散成本項目，例如內容費用、行銷和技術。迪士尼將進一步說明放棄內容授權營收的情況，其下降速度應優於空頭所擔心的狀況。」

除了串流事業以外，迪士尼還有其他需要關注的點：

電影方面，迪士尼 《驚奇隊長 (Captain Marvel)》3 月初甫成功上映，且 4 月 27 日將發行《復仇者聯盟：終局之戰 (Avengers: Endgame)》。 樂園方面，加州迪士尼樂園 5 月 31 日即將開放新規劃的星際大戰園區，8 月 29 日佛州迪士尼樂園也會跟進。 近期向福斯收購完成的電影和電視資產，預計將節省成本，尤其是工作室成本。Cahall 估計至 2022 年前，該協議每年同步產生 20 億美元。

然而，近期迪士尼股價的催化劑可能是明確性。

華爾街現階段對迪士尼的獲利估計簡直一團亂，有些分析師將福斯的交易納入調整，有些則沒有納入，有些分析師還沒還沒刪去發行串流服務的成本。針對迪士尼下一財年 (一直到 2020 年 9 月止)，共識預期為 EPS 7.25 美元，但隨著分析師對財務模型進行微調後，這數據估計會下降。

因此，對其獲利預期的不明確性縮限了迪士尼股價上漲空間，今年迄今迪士尼大致持平，遠遜於同期 S&P 500 指數的 12% 漲幅。迪士尼週四收高 0.39% 至 110.71 美元。

迪士尼近期股價走勢

Cahall 預期，投資者大會就是該公司讓獲利預期更明確的時機，如果他的估計準確，華爾街對迪士尼 2020 財年獲利的共識預期可能會下降至 6.5 至 7 美元區間，減輕市場對獲利預期可能大幅下降的擔憂。因此他估計，迪士尼股價近期內將上漲至 120 美元，且未來一年上看 140 美元。

雖著迪士尼返回成長，Cahall 預期 2025 財年 EPS 會超過 10 美元，投資者的本益比也會水漲船高，從現在的 15 倍提高到 22 倍，倘若實現，投資者未來 5 年的年平均收益將達 15%。