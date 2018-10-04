VR獲大規模採用還需時間 宏達電拚VR遊樂園業務翻倍

宏達電 (2498-TW) 多領域布局虛擬實境 (VR) 市場，發展多元應用，Viveport 總經理 Rikard Steiber 坦言，VR 要獲得大規模採用，可能還需等一段時間，售價只是考量因素之一，消費者已經可以根據設備提供的功能良莠來做進一步的評估，未來定價將會下降且有優質價格點出現；他認為，VR 遊樂園體驗從亞洲跨足美歐市場，有助 VR 被進一步在家中採用，將會力拚在這個業務上翻倍成長。

Rikard Steiber 接受美國專業電玩媒體 GameDaily 採訪指出，VR 遊樂園體驗最初是在亞洲比較蓬勃發展，近來在歐美地區也有備受矚目的趨勢，VR 遊樂園體驗非常重要，因為可能是人們首度體驗到 VR 的地方，是一種很好的方式，可以讓大眾獲得體驗並教育全世界的消費者。

Rikard Steiber 表示，宏達電在 VR 遊樂園體驗的布局是由中國和亞洲崛起，實際上也正在美國和西方世界發生，最近日本萬代南夢宮 Bandai Namco 就宣布將把 VR Portal 體驗帶到美國華盛頓特區聯合車站，他強調，活躍的遊樂場和遊樂園營運商的數量增長非常強勁，HTC 要做的是幫助開發者透過這個市場進行宣傳並從中獲利，同時力拚業務翻倍成長。

Rikard Steiber 指出，遊樂園體驗不僅讓人們熟悉 Vive 技術和品牌，而且遊戲作品獲得遊樂園採用的任何開發者，都可能獲得品牌提升，這將有助 VR 被進一步在家中環境採用，正在努力觸及 VR 愛好者之外的族群，因此擴及教育應用方面相當重要。

Rikard Steiber 坦言，VR 要獲得大規模採用可能還需要等一段時間，但售價只是另一個考量的因素，消費者已經可以根據設備提供的功能良莠來做進一步的評估，他認為，定價可能會像任何科技產品一樣下降，但如果想要的是黃金標準的高規格產品，它可能是今天的 Vive Pro，也可能是兩年後的其他產品，總會有優質科技產品的優質價格點出現。

Rikard Steiber 表示，Vive Pro 雖售價稍高，但更傾向於企業應用和其他領域，包括商業、醫療保健和教育都是 VR 可以產生影響力的領域，教育同時也是一個可以幫助擴大 VR 技術應用的領域。

宏達電持續布局 VR，等待市場發光，股價在連跌多日後，今 (4) 日出現止跌，相較大盤指數重挫逾百點失守年線，表現相對抗跌，盤中上漲 0.64%。