南韓全球5G首發 電信業者KT宣布推出5G服務

南韓第二大電信公司韓國電信 KT 今 (2) 日宣布，將於本週五，加入競爭對手 SK 電訊 (SK Telecom) 和 LG 的行列，推出 5G 服務。

韓國政府計畫於本週五正式商用 5G 訊號服務，韓國電信公司 KT 今日也宣布，將於 5 日推出無限上網 5G 手機方案，其中，超級方案 (KT Super Plans) 提供了最高等級優惠。

這三大電信都提供了 5G 無線上網，沒有限制頻寬和並且提供了多達 185 個國家的數據漫遊。

以前使用 4G LTE 時，電信公司會提供所謂的「無限」上網，但事實上只要用戶使用了超過一定數量的網路流量，就會被頻寬速度所限制。

韓國電信推出的超級方案，每月費率為 80,000 韓圜 (約 70 美元)，並且比成本 89,000 韓圜的 4G LTE 還要便宜，而數據流量頻寬是 100Kbps。

超級方案優惠和高級方案 (Premium Package) 費率將分別是，每月 100,000 韓圜和 130,000 韓圜。訂閱高級方案的用戶將能夠享受到 3Mbps 的數據頻寬流量。

韓國電信此一宣布啟用 5G 服務，除了為鼓勵用戶從 4G LTE 遷移到 5G，也是想和其競爭對手: SK 通訊以及 LG Uplus 一起角逐 5G 網路市場。

競爭對手 SK 通訊和 LG Uplus 也提供了類似的手機方案，每月費率 55000 韓圜，但是一旦使用超過 8GB 的網路用量後，就會限制速度。

周五正好是韓國三星 S10 手機開賣之時，三星是率先推出 5G 網路的手機業者，韓國 5G 網路將在周五啟用，將成為世界上第一個推出 5G 網路的國家。