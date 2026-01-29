鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-29 06:05

標普 500 指數週三 (28 日) 觸及重要里程碑，盤中首度升破 7000 點整數關卡，但隨著聯準會維持利率不變、並上修對經濟成長的評估，該指數隨後回落。投資人將注意力轉向盤後公布的科技巨頭財報。

標普週三回落 0.01%，接近週二創下的 6,978.60 點的歷史收盤紀錄，那斯達克綜合指數小漲約 0.2%，連續第六個交易日上漲，道瓊指數則幾乎持平。

聯準此次以 10 比 2 的表決結果，維持基準利率在 3.5% 至 3.75% 的目標區間不變，符合市場預期。理事華勒與米蘭表態反對，主張降息 1 碼。

避險情緒推升貴金屬表現，金價盤中突破每盎司 5,400 美元，再創歷史新高。主席鮑爾在談及金價飆升與通膨預期時強調，貴金屬走強並不代表聯準會在通膨控制上的公信力受損，通膨預期仍維持良好錨定，聯準會的政策信譽依舊穩固。

國際油價創四個月新高，川普週三威脅對伊朗發動新一波攻擊，並敦促德黑蘭就核協議進行談判。

美股週三 (28 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 12.19 點，或 0.02% ，收 49,015.6 點。

那斯達克指數上漲 40.349 點，或 0.17%，收 23,857.447 點。

S&P 500 指數下跌 0.57 點，或 0.01%，收 6,978.03 點。

費城半導體指數上漲 189.562 點，或 2.34%，收 8,306.742 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 104.14 點，或 0.66%，收 15,602.28 點。

標普 11 大板塊以能源與資訊科技類股逆勢走強，房地產、民生消費與醫療保健跌幅居前。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 下跌 0.63%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.71%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.44%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.68%。

台股 ADR 以聯電獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.17%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.95%；聯電 ADR (UMC-US) 崩跌 8.81%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.83%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 週三盤後股價上漲逾 3%，主要受第四季獲利表現優於市場預期帶動。公司同時透露，Optimus 人形機器人有望在今年底前進入量產階段，進一步提振投資人信心。

另一方面，Meta Platforms (META-US) 週三盤後股價大漲逾 8%。公司第四季財報表現亮眼，並宣布計劃在 2026 年投入高達 1,350 億美元，用於人工智慧相關基礎建設，強化長期競爭力。

英特爾 (INTC-US) 單日漲幅突破一成，報 11.04% 至每股 48.78 美元。美國持續推進確保在美國國內製造需求一半的晶片，外媒與台媒報導，蘋果與輝達等美企考慮 2028 年將其部份非核心產品外包給英特爾美國廠生產與封裝。

星巴克 (SBUX-US) 收低 0.59% 至每股 95.16 美元，這家全球最大咖啡連鎖店表示，其扭虧為盈的舉措正在吸引更多顧客，其美國同店銷售額上季實現了自 2023 年以來的首次成長。

硬碟機大廠希捷科技 (Seagate)(STX-US) 噴高 19.14% 至每股 442.93 美元。受惠人工智慧 (AI) 在企業與雲端服務中的快速導入，希捷上季財報優於預期，本季財測更旺，近線 HDD 產能滿載，相關客戶訂單與產能規劃的討論，甚至已延伸至 2028 年。

華爾街分析

鮑爾結束談話，美股走勢缺乏明確方向，整體波動不大。Sage Advisory 投資策略師 Robert Williams 指出，鮑爾在記者會上刻意避開所有政治相關議題，整體發言聚焦於經濟面向，他表示，近期經濟數據與聯準會按兵不動的政策立場一致，使市場未出現足以引發劇烈波動的不確定因素。

Brandywine Global 投資組合經理 Jack McIntyre 表示：「簡單一句話說，今天聯準會會議相當乏味，但這並不是壞事。」