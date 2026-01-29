鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
標普 500 指數週三 (28 日) 觸及重要里程碑，盤中首度升破 7000 點整數關卡，但隨著聯準會維持利率不變、並上修對經濟成長的評估，該指數隨後回落。投資人將注意力轉向盤後公布的科技巨頭財報。
標普週三回落 0.01%，接近週二創下的 6,978.60 點的歷史收盤紀錄，那斯達克綜合指數小漲約 0.2%，連續第六個交易日上漲，道瓊指數則幾乎持平。
聯準此次以 10 比 2 的表決結果，維持基準利率在 3.5% 至 3.75% 的目標區間不變，符合市場預期。理事華勒與米蘭表態反對，主張降息 1 碼。
避險情緒推升貴金屬表現，金價盤中突破每盎司 5,400 美元，再創歷史新高。主席鮑爾在談及金價飆升與通膨預期時強調，貴金屬走強並不代表聯準會在通膨控制上的公信力受損，通膨預期仍維持良好錨定，聯準會的政策信譽依舊穩固。
美元反彈，日元急速走貶，美國財政部長貝森特週三淡化外界對美元走弱的疑慮，稱「美國一向奉行強勢美元政策」。
國際油價創四個月新高，川普週三威脅對伊朗發動新一波攻擊，並敦促德黑蘭就核協議進行談判。
美股週三 (28 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 下跌 0.63%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.71%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.44%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.68%。
費半成分股普遍揚升。AMD (AMD-US) 漲 0.28%；博通 (AVGO-US) 漲 0.14%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.59%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.21%；高通 (QCOM-US) 跌 0.22%；美光 (MU-US) 大漲 6.10%。
台股 ADR 以聯電獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.17%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.95%；聯電 ADR (UMC-US) 崩跌 8.81%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.83%。
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 週三盤後股價上漲逾 3%，主要受第四季獲利表現優於市場預期帶動。公司同時透露，Optimus 人形機器人有望在今年底前進入量產階段，進一步提振投資人信心。
相較之下，微軟 (MSFT-US) 財報公布後盤後股價重挫逾 5%。市場解讀，雲端運算業務成長動能趨於放緩，未來成長空間受到質疑，成為股價承壓主因。
另一方面，Meta Platforms (META-US) 週三盤後股價大漲逾 8%。公司第四季財報表現亮眼，並宣布計劃在 2026 年投入高達 1,350 億美元，用於人工智慧相關基礎建設，強化長期競爭力。
英特爾 (INTC-US) 單日漲幅突破一成，報 11.04% 至每股 48.78 美元。美國持續推進確保在美國國內製造需求一半的晶片，外媒與台媒報導，蘋果與輝達等美企考慮 2028 年將其部份非核心產品外包給英特爾美國廠生產與封裝。
星巴克 (SBUX-US) 收低 0.59% 至每股 95.16 美元，這家全球最大咖啡連鎖店表示，其扭虧為盈的舉措正在吸引更多顧客，其美國同店銷售額上季實現了自 2023 年以來的首次成長。
硬碟機大廠希捷科技 (Seagate)(STX-US) 噴高 19.14% 至每股 442.93 美元。受惠人工智慧 (AI) 在企業與雲端服務中的快速導入，希捷上季財報優於預期，本季財測更旺，近線 HDD 產能滿載，相關客戶訂單與產能規劃的討論，甚至已延伸至 2028 年。
希捷亮眼業績激勵美光 (MU-US) 等記憶體與儲存設備相關類股大漲。SanDisk(SNDK-US) 飆升 9.60%，威騰電子 (WDC-US) 狂漲 10.70%。
華爾街分析
鮑爾結束談話，美股走勢缺乏明確方向，整體波動不大。Sage Advisory 投資策略師 Robert Williams 指出，鮑爾在記者會上刻意避開所有政治相關議題，整體發言聚焦於經濟面向，他表示，近期經濟數據與聯準會按兵不動的政策立場一致，使市場未出現足以引發劇烈波動的不確定因素。
Brandywine Global 投資組合經理 Jack McIntyre 表示：「簡單一句話說，今天聯準會會議相當乏味，但這並不是壞事。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
下一篇