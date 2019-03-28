中美談判匯率問題或只有「寬泛」共識 期待廣場協議不現實

中美新一輪談判啟動在即，雙方圍繞貿易爭端進行的馬拉松式談判，越來越接近達成協議。如果一切順利，中美雙方可能就人民幣匯率問題達成怎樣的共識呢？

接受彭博訪問的市場人士普遍認為，中國能夠同意的是承諾避免人民幣競爭性貶值，同時雙方就貨幣政策與匯率問題進行更多的溝通與協調；但對於匯率問題，雙方最終能否達成更具體的正式協議，以及將如何執行，市場的看法並不一致。

「川普政府希望看到的是明顯偏強的人民幣，因為較弱的美元將有助於延長他的競選承諾，」富拓全球外匯主管 Jameel Ahmad 在採訪中指出，川普想要中國保證人民幣兌美元不會跌至特定水平，而這一要求是與市場脫節的。

更多人認為，相比 1980 年代美國與日本等國達成的，對國際貨幣體系產生深遠影響的《廣場協議》(Plaza Accord)，中美之間更可能達成的是一個寬泛而鬆散的協議。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，雙方更可能達成的是一個原則性的共識，避免貨幣競爭性貶值，以及雙方就貨幣政策和匯率政策加強溝通協調。

法國巴黎銀行新興市場固定收益主管 Bryan Carter 也認為，雙方可能會支持達成一個允許「市場力量」決定匯率，或者承諾「符合經濟基本面」的強勢人民幣的廣泛貨幣協議。他表示，不認為中國會在外部壓力下重新調整其實際有效匯率的籃子或者中間價機制。

上述一些原則性問題，中國人行行長易綱在兩會新聞發布會上已有提及：中美談判代表討論了雙方都應該遵守歷次 G-20 峰會的承諾，比如說不搞競爭性貶值，就外匯市場保持密切溝通。

易綱當時表示，雙方還討論了如何尊重對方的貨幣當局決定貨幣政策的自主權，討論了雙方都應該堅持市場決定的匯率制度這樣一個原則，以及雙方都應該按照國際貨幣基金組織的數據透明度標準，來承諾披露數據等這些重要問題。

升值壓力

美方長期主張中國低估人民幣匯率，並借此獲得貿易優勢，因此中美之間如果達成匯率協議，大概率意味著人民幣兌美元將保穩定，甚至升值。

Jameel Ahmad 認為，如果中美之間就匯率問題達成協議，可能讓人民幣兌美元有不超過 5% 的升值幅度。而人民幣的走強將增加投資者對包括中國在內的新興市場的興趣，而外資流入增加將繼續推動中國金融市場的開放和自由化。

他同時表示，目前中國仍然處於經濟再平衡的過程中，如果人民幣顯著走強將減少通膨壓力，增加消費者信心和支出，而當前世界經濟面臨來自外下行的風險，不斷上升的消費者信心也將有助於中國經濟以國內市場為主導。

Ebury Partners 首席風險官 Enrique Diaz-Alvarez 在採訪中指出，川普政府的意願是人民幣兌美元保持穩定，而這也為中國提供了其它的靈活性。中國可以通過歐元以及其它亞洲貿易伙伴貨幣的升值來維持中國的競爭力。

年初至今，在岸人民幣兌美元升值逾 2%，在亞洲主要貨幣中表現最佳。彭博統計的 36 家機構的匯率預測顯示，今年 2 季度末人民幣兌美元的預測中值為 6.73 元，年底為 6.70 元；一個月前的預測中值分別為 6.80 元和 6.70 元，顯示出市場認為今年人民幣兌美元的匯率基本穩定，而二季度末的預期已經更加樂觀。

數據披露

匯率協議的另一個核心問題在於如何執行，分析人士認為中國可能需要披露更多的數據，但是披露的標準見仁見智。

Bryan Carter 指出，不期待會有任何可能影響中國人行靈活性的具體措施或者要求, 如果有關於加強數據透明度或監測方面的說法，那基本上也是在 IMF 的標準內。

另有多位分析師指出，「美墨加」協定可能為中美匯率協議提供一個參考的範本。美墨加協定中對具體的干預行為披露範圍和時效進行了具體規定，包括干預之後立即披露，以及每月公佈在即期、遠期市場的外匯干預。

「中國人行每月公佈外匯存底和外國淨資產部位，可以代表潛在的干預；問題是該協議是否會更進一步要求中國更積極地披露實際的干預活動，類似於日本央行或印度央行，」澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 稱。