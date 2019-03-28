創維導入AIoT 突圍高階電視競爭態勢

創維在北京公布將建立中國首個電視 AIoT 生態系，並推出 75 吋及 82 吋大尺吋電視，售價分別為人民幣 29999 元，及人民幣 39999 元，主打高階電視市場，並重新定義智慧家居。

創維提出的「新硬體」概念，內容是將「硬體 + 系統 + 內容 + AI 演算法」相結合，也就是把維創旗下 OLED、全時 AI、變色龍畫質晶片、杜比聲道、酷開系統 7.0 等軟硬體技術融在電視內。

此外，創維這個新的 AIoT 生態系統，不只能用在自家品牌，第三方品牌同樣也能支援，搶下智慧家電主控權的意圖明顯。

面對小米、華為的跨業競爭，創維不得不採取更積極的態度維持市占率。根據奧維云網（AVC）公布的 2018 年第四季中國電視品牌銷售量市占數據來看，中國品牌比重 86%，國際品牌比重 14%。其中，創維以 14.8% 的銷售比重搶下銷售量第一。

而今年 1～2 月，創維再度創下佳績，期間內共銷售 135 萬台電視，市占率達 15.8%，保持中國彩電市場銷售量年增（11.3%）排名第一的位置。

電視產業競爭白熱化

不過，中國電視產業競爭激烈，特別是去年小米積極投入電視領域，打亂原本各電視大廠布局。小米去年電視出貨量達 893 萬台，年增逾 2 倍，加上低價策略，連帶導致去年中國整體電視平均單價出現下滑。

依照 AVC 提供數據顯示，2018 年中國彩電市場銷售數量只有年增 0.5%，達 4774 萬台，而銷售金額年減 8.6%，達人民幣 1490 億元，至於零售均價則年減 9%，達人民幣 3121 元 / 台。

而今年前兩個月，中國彩電市場呈現開高走低，AVC 指出，今年 1 月份電視銷售量年增 18%，但 2 月銷售量則年減 29%，預估今年第一季銷售量只有年增 1%。

中國彩電市場疲軟，主要是房地產市場不振導致彩電需求減弱，另一方面則是 80 後、90 後的年輕人越來越多使用手機觀看影視節目，加上品牌大廠跨業投入電視產業，導致創維、海信電器等彩電龍頭廠去年前三季的淨利都出現下滑。

圖: AVC, 中國線上銷售電視市占分布

今年電視產業變化可能將更為巨烈。近期傳出華為今年也將推出電視，銷售目標上看 1000 萬台，業內各品牌廠恐又再次面臨洗牌危機。