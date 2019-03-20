調查：中國經濟趨緩取代貿易戰 成最大投資風險

根據《彭博社》報導，美銀美林集團 (Bank of America Merrill Lynch) 對基金經理人的最新調查顯示，中國經濟成長趨緩，已取代貿易戰，成為投資人面臨的最大風險，為近 2 年首見。

高達 3 分之 1 的受訪者表示，中國經濟成長趨緩，是他們最關注的議題；而蟬連榜首長達 9 個月的貿易戰，則降至第 2；第 3、4 名分別為企業信貸緊縮，以及美國政治情勢。

該調查發現，今年迄今，雖然全球股市累計上漲約 12%，但股票配置卻月減 3 個百分點，降至 2016 年 9 月以來新低；美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 說，「股市交易造成的痛苦，依舊存在，儘管獲利預期上升，股票配置仍持續下滑。」

中國國務院總理李克強於第 13 屆全國人大 2 次會議，發表政府工作報告時指出，2019 年，國內生產毛額 (GDP) 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，今年中國將面臨更多、更大的風險和挑戰，「要做好打硬仗的充分準備」。

人力資源顧問公司萬寶華 (Manpower Group) 本月發表的調查顯示，在受訪中國企業當中，僅 6% 有意在今年第 2 季擴大徵才，創 2017 年第 3 季以來新低，顯見中國經濟成長趨緩，已對勞動市場造成影響。

萬寶華調查稱，有 43% 的雇主，對未來 3 個月抱持不確定性，遠高於上一季的 19%，該調查共訪問了 4209 家規模不一的中國企業。

在中國 GDP 中，內需消費占比極高，若失業情形加劇，人們的消費意願，也將隨之下滑，該現象已成為北京當局的關注重心。