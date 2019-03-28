比亞迪去年獲利衰退30% 預估Q1獲利大躍進

比亞迪昨 (27) 日晚間公布財報，雖然淨利連續兩年衰退，但公司預估今年第一季整體銷售情況佳，新能源車市占提升，獲利將大幅成長。

圖: 東方財富網, 比亞迪股價日線圖

2018 年財報重點

營收人民幣 1300.55 億元，年增 22.79%。

淨利人民幣 27.80 億元，年減 31.63%，連續第二年下滑。不過，去年第一季到第四季，淨利分別為人民幣 1.02 億元、3.77 億元、10.48 億元，及 12.63 億元，呈現逐季上升的趨勢。

EPS 人民幣 0.93 元，2017 年 EPS 人民幣 1.4 元。

汽車業務收入約人民幣 760 億元，占營收比重 58.44%，年增 34.23%。

截至 2018 年，比亞迪已連續 4 年蟬聯全球新能源汽車銷售量冠軍。

去年收到政府補助人民幣 20.73 億元，主要是與汽車相關的政府補貼。2015 年～2017 年，比亞迪取得的政府補貼分別為人民幣 5.81 億元、7.1 億元，及 12.76 億元。

圖: 比亞迪財報

圖: 比亞迪財報

營運展望

比亞迪表示今年第一季新能源汽車業務預估將較去年同期大幅成長，集團收入及獲利會有明顯改善。預計 2019 年第一季淨利可達人民幣 7～9 億元，年增 583.39%～778.65%。

2019 年 1-2 月，新能源汽車銷售量達 43097 輛，年增 174.73%，市占率上升至約 30%。今年汽車銷售量目標為 65 萬輛。

市場觀點

乘聯會秘書長崔東樹表示，新能源汽車補貼減少幅度遠超過相關汽車廠成本降低的幅度，因此政府減少新能源車補貼對於電動車廠的獲利影響大。不過，相對而言，因為比亞迪產品線豐富，插電混合動力比重不低，因此受到政策影響衝擊會少一點，且插電混合動力受到補貼下滑衝擊也比純電動小。

中金公司認為，比亞迪可透過汽車銷售量成長，以及三電技術的優勢，快速針對車型性能進行調整，以取得 10% 的超額補貼，減輕政府補貼減少的衝擊。

