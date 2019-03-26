經濟趨緩、貿易戰影響消退 渣打CEO：我們看好中國

渣打集團執行長 Bill Winters 今 (26) 日表示，中國經濟成長趨緩、美中貿易爭端造成的擔憂情緒，正逐漸消退，在北京當局祭出政策利多刺激經濟、美中可望達成貿易協議的情況下，「我們看好中國」。

Bill Winters 週二於香港的一場會議中指出，2018 下半年，渣打集團持續關注中國經濟相關數據，盼了解經濟成長趨緩、美中貿易戰，可能造成的影響。

過去 1 年來，美中貿易戰使全球金融市場，面臨諸多不確定性；Winters 稱，渣打集團的貿易銀行業務，也承受了極大壓力。

Winters 強調，上述因素造成的擔憂情緒，正逐漸消退，部分原因在於，美中兩國可望達成貿易協議，且北京當局採取了相對溫和的措施，刺激經濟，在此情況下，「我們看好中國」。

為因應嚴峻的內外情勢，中國政府祭出大規模減稅降費措施，全力拉抬經濟；製造業等稅率，會從 16% 降至 13%；運輸、建築業稅率，由 10% 降至 9%；預估全年減稅降費規模，可達人民幣 2 兆元。

另一方面，美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，將率美方代表團前往北京，參加 3 月 28 日舉行的第 8 輪高階貿易談判；中國國務院副總理劉鶴預計下月率團回訪，4 月 3 日於華府繼續進行貿易磋商。

美國總統川普上週接受媒體採訪時宣稱，「我認為，我們已經非常接近 (達成協議)，這不意味著已經達成，但很接近了。」