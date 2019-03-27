中石化擬配1元股利 近六年首發股利 今年市況保守看待

中石化 (1314) 公布去年財報、盈餘分派，全年營收 385 億元，稅後淨利 42.8 億元，年減率 3 成，主要前年有一筆業外處分進帳，墊高比較基期，且本業部位因油價下跌，衰退約一成，去年盈餘分派每股派發 1 元股利（股票、股息各半），係為六年首度分派股利。去年前三季油價維持漲升格局，在 CPL(己內醯胺)、AN(丙烯腈)兩大主力價格平穩，本業表現相對穩健，第四季油價大跌，CPL、AN 報價均是下跌的格局，今年大陸 AN 有兩條新線即將投產，新增年產能約 52 萬噸，而 CPL 亦新增 60～70 萬噸產能，中石化預期，供給增加，保守看待今年市況。



看好大陸在石化工業汰弱留強的趨勢，中石化江蘇如東的威名石化廠第一階段所規劃的環己酮廠已建置完成，預計今年第二季將正式投產，年產能估為 15 萬噸；尼龍 6 工廠也將在今年下半年開始投產作業，估計年產能為 10 萬噸，陸續排程興建 CPL、OPP、AN 廠，未來將能夠整合兩大主力產品 CPL 及 AN 上下游，一貫化生產基地效益指日可待。



而在土地開發新事業方面，中石化在國內持續以規劃及活化土地資產為方向，包含高雄商四、70 期重劃區（特貿六用地）、94 期重劃區（特貿五 A 用地）與台南市安南區工 15 及周邊土地等，分別將配合重劃進度，以招商出租、整體主題規劃等方式提升土地資產利用效益。



看好大陸在石化工業汰弱留強的趨勢，中石化江蘇如東的威名石化廠第一階段所規劃的環己酮廠已建置完成，預計今年第二季將正式投產，年產能估為 15 萬噸；尼龍 6 工廠也將在今年下半年開始投產作業，估計年產能為 10 萬噸，陸續排程興建 CPL、OPP、AN 廠，未來能夠整合兩大主力產品 CPL、AN 上下游，一貫化生產基地效益指日可待。



而在土地開發新事業方面，中石化在國內持續以規劃及活化土地資產為方向，包含高雄商四、70 期重劃區（特貿六用地）、94 期重劃區（特貿五 A 用地）與台南市安南區工 15 及周邊土地等，分別將配合重劃進度，以招商出租、整體主題規劃等方式提升土地資產利用效益。