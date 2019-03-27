〈中石化展望〉去年每股賺1.59元 今年面臨許多挑戰 本業營運嚴峻

中石化 (1314-TW) 今 (27) 日公告去年財報，去年第 4 季受到美中貿易戰與國際油價重挫影響，稅後純益 3.17 億元，季減 8 成、年減逾 7 成，每股純益 0.12 元，寫近 2 年單季新低；去年全年稅後純益 42.9 億元，年減 29.58%，每股純益 1.59 元。展望今年，雖市場需求在農曆春節後略為回穩，但今年仍面臨許多挑戰，本業營運恐較嚴峻。

中石化去年第 4 季合併營收 85.92 億元，季減 21.66%，年減 3.97%，毛利率 8.54%，季減 7.85 個百分點，年減 9.63 個百分點，營益率 0.64%，季減 11.24 個百分點，年減 11.72 個百分點；稅後純益 3.17 億元，季減 80.8%，年減 72.48%，每股純益 0.12 元。

中石化去年全年營收 385.03 億元，年增 15.5%，毛利率 13.44%，年減 2.67 個百分點，營益率 7.99%，年減 2.76 個百分點；稅後純益 42.9 億元，年減 29.58%，每股純益 1.59 元。

雖然去年營收與獲利不如 2017 年亮眼，中石化為回饋股東對公司的支持，董事會日前已通過每股擬配發 0.5 元現金股利、0.5 元股票股利，為近 7 年股利配發新高紀錄，也是近 6 年來首度配發股利。

中石化去年前 3 季在 CPL 與 AN 價格持穩支撐下，營運獲利穩定，不過，第 4 季起受到美中貿易戰與國際油價重挫影響，使市場需求轉弱，影響第 4 季營收與獲利表現。

展望今年，中石化財務部協理陳穎俊表示，今年 1 月時市場氣氛仍十分低迷，但農曆春節後，市場需求略為回穩，但對今年整體營運仍保守看待，與去年相較之下，今年將面臨許多挑戰，將以突圍策略因應，本業營運上將較為嚴峻。

中石化近年來以「石化本業」與「土地開發」雙主軸並進，陳穎俊表示，石化本業方面，看好中國石化業汰弱留強的趨勢，位於江蘇如東威名石化廠第一階段所規劃的環己酮廠已建置完成，預計第 2 季投產，年產能估為 15 萬噸；尼龍 6(PA6) 廠也將在下半年試車投產，年產能為 10 萬噸。

在落實整體細部規劃、陸續排程興建 CPL、OPP、AN 廠之下，中石化未來將能整合兩大主力產品 CPL 及 AN 上下游，取得成本競爭優勢，一貫化生產基地效益指日可待。不過，陳穎俊也說，由於環保工安事件頻傳，江蘇環保法規將越來越嚴格，對中石化後續一貫化佈局的影響仍須關注。

此外，多元高值化產品方面，中石化苗栗頭份廠年產能 3.6 萬噸的尼龍 6 裝置，已完成設備升級改造，並開始接單及測試高端尼龍 6 產品市場。頭份廠年產能 2 千噸的 OPP(鄰苯基苯酚) 目前開工率可達 100％，積極切入光學、阻燃及特化高端應用市場。位於高雄橋頭的特化材料研發中心，目前也已發包開工興建。