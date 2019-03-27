〈中石化展望〉京華城本周五將二度開標 中石化：盼能有好結果

中石化 (1314-TW) 為京華城大股東，而京華城標售案將於周五 (29 日) 進行二次開標，中石化財務部協理陳穎俊今 (27) 日表示，先前據買家回饋意見後，歸納出買家對京華城標售案投標的疑慮，此次二次投標在取消底價與罰則下，盼能有好結果。

台北京華城地產標案去年 12 月開國際標標售，底價 380 億元，但無人投標以流標收場，將於周五重新開標，承辦的戴德梁行在今年新一輪的招標中指出，相關投標條件已更動，此次招標不預先公開底價。

台北京華城全區基地面積共 4986.71 坪，土地使用分區為商三，容積率 560%、建蔽率 65%，基地現況為造型特殊的球體購物中心京華城，總建築面積 6 萬 2442 坪，建築規劃地上 12 層、地下 8 層。在今年 2 月認購京華城特別股後，目前中石化對京華城持股達 27.28%，中石化旗下持股 9 成的中華雙子星持股 10.31%，合計持股比重達 37.59%，為京華城最大股東。

陳穎俊表示，去年京華城首次競標以 380 億元開標卻流標，根據買家回饋意見指出，第一，並非因價格高而流標，而是受限條款中的許多限制條件與罰則等，也因此在此次二度開標時，除取消底價，也取消罰則。

第二，京華城土地去年 1 月取得容積率 560%，不過，由於買家期望最高容積率能提高至 678%，且首次招標時，對此方面利潤共享有所限制，且若買家未來不積極爭取最高容積率，還會有罰則，使買家因此縮手。

此外，目前京華城為 100% 商用，陳穎俊表示，未來盼能爭取 50% 商用、50% 住宅，擴大整體容積使用效益，不過，地下停車場挖深至地下 7 層樓，為台北市建築工法最深的建築，若買家拆除地上物後，該如何運用地下樓層的空間，也成為買家觀望的原因之一。