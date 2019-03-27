歷史顯示降息還早！川普親信 Stephen Moore：聯準會應立即降息 50 個基點

由於經濟放緩引發各界對於聯準會 (Fed) 今年降息的預期，3 個月和 10 年期美債殖利率利差仍處於倒掛現象，聯準會 (Fed) 理事提名人摩爾 (Stephen Moore) 接受外媒採訪時表示，聯準會應該立即降息 50 個基點。
美國總統川普上週五 (22 日) 提名親信，經濟評論員暨前競選顧問 Stephen Moore 擔任聯準會 (Fed) 理事，Stephen Moore 受訪時表示，他更擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。
Moore 稱，聯準會應該參考物價指數，如石油、食品和金屬價格的波動，決定是否升息或是降息，就目前的狀況來看，聯準會應該立即降息 50 個基點。
聯邦基金期貨近期動作頻頻，交易員認為今年 Fed 至少降息 25 個基點，然而，參考過去歷史，升息和降息間的時間間隔一直在延長，聯準會降息可能並不會太早發生。
Natixis 美洲區首席經濟學家 Joseph LaVorgna 研究了過去五個緊縮週期，發現從聯準會從升息與降息間的區隔平均只有 6.6 個月，然而，歷史顯示，升息和降息間的時間間隔卻一直在延長。
LaVorgna 稱，從 1984 年 8 月的升息到 1984 年 9 月的降息只有一個月。接著是 1989 年 7 月升息後的 4 個月間隔期，1995 年 2 月升息的 5 個月間隔期，2000 年 5 月至 2001 年 1 月的 8 個月間隔期，以及 2006 年 6 月至 2007 年 9 月間創紀錄的 15 個月間隔期。
聯準會上一次升息是在去年 12 月，上禮拜聯準會證實超鴿派立場，預計今年剩餘時間利率保持不變，明年還會再升息一次。
LaVorgna 還提到，聯準會需要滿足三個條件才能逆轉貨幣政策並降息。
首先，美國經濟在第一季下滑後反彈將弱於預期。其次，必須有跡象表明美國通膨率低於聯準會的通膨目標 2%，甚至出現減速。最後，聯準會須看到金融狀況緊縮、股市承壓，信貸利差開始擴大。