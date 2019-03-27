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〈華為新品發表〉花粉快看！華為 P30 Pro 能拍月亮、銀河和極光 自豪超越蘋果、三星

華為消費者業務 CEO 余承東。(圖：AFP)
華為消費者業務 CEO 余承東。(圖：AFP)

華為於法國當地時間週二下午於巴黎舉辦新品發表會，主題為「Rewrite the Rules (改寫規則)」，重磅推出了新機 P30/P30 Pro，宣告將徹底改寫智慧型手機攝影規則。

華為 P 系列主打拍照功能，如今新機一出，規格、功能亦全面升級。華為消費者業務全球高級產品行銷經理 Peter Gauden 宣稱，新手機將徹底改寫智慧型手機攝影規則。

當被媒體提問到新的手機產品陣容如何與競爭對手蘋果、三星相抗？Gauden 回應，手機陣容將再次超越去年，沒有人能趕上我們去年達到的水準。

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華為推新機，宣告將徹底改寫智慧型手機攝影規則。(圖 AFP)

最新推出的 P30 Pro 採用 6.47 吋 OLED 螢幕，採用指紋感應器可迅速解鎖，提供極速充電功能，半小時內就能充滿電池的 70%，具 IP68 等級防水、防塵功能。

硬體方面，P30 Pro 採用 Kirin 980  7 奈米行動處理晶片組，提供 8GB RAM  和 512GB ROM  的選擇，並主打特色最強的拍照功能。

P30 Pro 與德國萊卡相機合作，配有四個主鏡頭，包含潛望式長焦鏡頭、40 MP 超感光相機、20 MP 超廣角鏡頭和 HUAWEI TOF 深度感測鏡頭，將提供花迷 (華為粉絲暱稱) 史無前例的相片高解析度和豐富細節。

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P30 Pro 支援 ISO 409600 動態影像輸出，能拍月亮、極光與銀河。(圖：AFP)

P30 Pro 支援 ISO 409600 動態影像輸出，透過數位變焦放大最高達 50 倍，能提供超強的夜拍效果，不但能拍攝高掛夜空的月亮，巴黎的發布會中，華為更展示用 P30 Pro  拍攝極光與銀河的相片。

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華為 P30 擁有較小的螢幕尺寸 (6.1 吋)。(圖：AFP)

相對於 P30 Pro，華為 P30 擁有較小的螢幕尺寸 (6.1 吋)，較低的記憶體與內存，採 3 主鏡頭設計，未提供 HUAWEI TOF 深度感測鏡頭，電池容量也較低，外殼顏色選擇也較少。

價格方面，P30 起價約為 799 歐元 (約台幣 27000 元)，P30 Pro 起價為 999 歐元 (約台幣 3 萬 4800 元)，高規格為 1249 歐元 (約台幣近 4.3 萬元)。

台灣地區開售時間未定，且發售顏色、規格以實際上市內容為主。

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