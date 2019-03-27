〈華為新品發表〉花粉快看！華為 P30 Pro 能拍月亮、銀河和極光 自豪超越蘋果、三星

華為於法國當地時間週二下午於巴黎舉辦新品發表會，主題為「Rewrite the Rules (改寫規則)」，重磅推出了新機 P30/P30 Pro，宣告將徹底改寫智慧型手機攝影規則。

華為 P 系列主打拍照功能，如今新機一出，規格、功能亦全面升級。華為消費者業務全球高級產品行銷經理 Peter Gauden 宣稱，新手機將徹底改寫智慧型手機攝影規則。

當被媒體提問到新的手機產品陣容如何與競爭對手蘋果、三星相抗？Gauden 回應，手機陣容將再次超越去年，沒有人能趕上我們去年達到的水準。

華為推新機，宣告將徹底改寫智慧型手機攝影規則。(圖 AFP)

最新推出的 P30 Pro 採用 6.47 吋 OLED 螢幕，採用指紋感應器可迅速解鎖，提供極速充電功能，半小時內就能充滿電池的 70%，具 IP68 等級防水、防塵功能。

硬體方面，P30 Pro 採用 Kirin 980 7 奈米行動處理晶片組，提供 8GB RAM 和 512GB ROM 的選擇，並主打特色最強的拍照功能。

P30 Pro 與德國萊卡相機合作，配有四個主鏡頭，包含潛望式長焦鏡頭、40 MP 超感光相機、20 MP 超廣角鏡頭和 HUAWEI TOF 深度感測鏡頭，將提供花迷 (華為粉絲暱稱) 史無前例的相片高解析度和豐富細節。

P30 Pro 支援 ISO 409600 動態影像輸出，能拍月亮、極光與銀河。(圖：AFP)

P30 Pro 支援 ISO 409600 動態影像輸出，透過數位變焦放大最高達 50 倍，能提供超強的夜拍效果，不但能拍攝高掛夜空的月亮，巴黎的發布會中，華為更展示用 P30 Pro 拍攝極光與銀河的相片。

華為 P30 擁有較小的螢幕尺寸 (6.1 吋)。(圖：AFP)

相對於 P30 Pro，華為 P30 擁有較小的螢幕尺寸 (6.1 吋)，較低的記憶體與內存，採 3 主鏡頭設計，未提供 HUAWEI TOF 深度感測鏡頭，電池容量也較低，外殼顏色選擇也較少。

價格方面，P30 起價約為 799 歐元 (約台幣 27000 元)，P30 Pro 起價為 999 歐元 (約台幣 3 萬 4800 元)，高規格為 1249 歐元 (約台幣近 4.3 萬元)。

台灣地區開售時間未定，且發售顏色、規格以實際上市內容為主。