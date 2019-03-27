新一輪貿易談判明登場 川普放話要達成「極佳協議」

根據《彭博社》報導，第 8 輪美中高階貿易談判，3 月 28 日將於北京登場；共和黨參議員 Marco Rubio 轉述美國總統川普的說法，稱唯有與中國達成「極佳協議」，才能令他感到滿意。

美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，將率美方代表團前往北京，參加 3 月 28 日舉行的第 8 輪高階貿易談判；中國國務院副總理劉鶴，預計下月率團回訪，4 月 3 日於華府繼續進行貿易磋商。

賴海哲在接受媒體採訪時表示，他希望能與中國達成協議，「如果可以，我們當然會達成很棒的協議；若不行，我們會找出其他辦法。」

智庫 R Street Institute 貿易政策顧問 Clark Packard 認為，「川普亟欲達成協議，因為他必須在競選連任時，拿出具體成績。」

曾任前美國貿易代表 Susan Schwab 幕僚長的 Tim Keeler 指出，良好、嚴謹的貿易談判，需要的時間可能比人們預期得更久。

分析師多認為，貿易談判頂多是延長「休兵期」，但無法一步到位，取消所有關稅；高盛經濟學家於報告中強調，就算美中達成協議，美方也會保留部分關稅，待中方履行協議承諾後，才會分階段取消這些關稅。

法國巴黎銀行策略師也在報告中寫道，即使雙方達成協議，美國也會保留部分關稅，緊張局勢仍將持續。

川普上週接受媒體採訪時宣稱，「我認為，我們已經非常接近 (達成協議)，這不意味著已經達成，但很接近了。」

在此之前，川普曾言，他將維持對中國的關稅措施，直到確定對方遵守美中達成的協議為止，「(關稅) 要保留相當長一段時間，因為他們 (中國) 在遵守協議一事上，發生過很多問題。」

據傳川普正持續對美方貿易談判代表施壓，盼盡快與中國達成協議，因為他需要一場有助提升連任機率的「重大勝利」。