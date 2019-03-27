〈美恐禁部分i鳳〉高通重大勝利！美國 ITC 法庭：部分 iPhone 應禁止進口美國

高通與蘋果長期因專利技術問題對簿公堂，繼去年底中國、德國相繼禁售部分 iPhone 後，高通週二 (26 日) 在美國獲得重大勝利，美國國際貿易委員會 (ITC) 的法官裁定部分 iPhone 型號侵犯了高通專利，建議部分侵權的 iPhone 應禁止進口至美國。

週二 (26 日) 此消息傳出後，台北時間清晨 3 時許，蘋果 (AAPL-US) 股價扭升轉跌，一路探低逾 1%，暫報每股 186.93 美元，高通 (QCOM-US) 股價則是大幅上揚逾 2%，暫報每股 58.00 美元。

蘋果股價走勢圖。(圖：investing)

根據美國國際貿易委員會發布的電子文檔顯示，ITC 法官 MaryJoan McNamara 建議，蘋果侵犯高通專利，部分進口的中國製 iPhone 應禁止進口到美國。

此案是高通公司向這家貿易仲裁機構提起的兩起案件之一，然而，部分 iPhone 禁止進口美國的命令生效之前，可能必須由全體 ITC 委員會審查該項裁決。

這項禁令不太可能影響 iPhone XS、iPhone XR 和 iPhone XS Max 等最新手機型號。

高通和蘋果公司一直在全球範圍內參與激烈的法律鬥爭，兩家企業專利大戰主戰場是美國，此前，高通已在中國與德國等「次級戰場」接連獲勝。

去年 12 月 10 日大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，在中國大陸禁止蘋果進口與銷售 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。

對此，蘋果隨即迅速發布軟體更新，以規避專利侵權。

去年 12 月 21 日高通再次告贏蘋果，德國法院授予高通針對蘋果的第二項禁令，要求蘋果停售 iPhone 7 和 iPhone 8 型號，禁止其在德國銷售使用英特爾晶片和其他供應商 Qorvo 零件的部分 iPhone 型號。

今年 2 月初，蘋果為規避德國禁售令 ，宣布放棄使用英特爾晶片、改用高通晶片，才得以讓改裝版 iPhone 7 和 iPhone 8 重新在德國上架銷售。